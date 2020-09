LEAKED Velocissima su strada e in pista, veloce anche ad entrare in scena. Tanto da abbandonare il camerino per il palcoscenico, quando ancora i riflettori non si sono accesi. Fuga in avanti di Maserati MC20, la nuova supersportiva del Tridente la cui presentazione ufficiale è in programma per questa sera mercoledì 9 settembre. Le prime foto già popolano il web, e sono foto che confermano in gran parte le rivelazioni apprese a spizzichi e bocconi nel corso dei mesi.

ESTERNI Di MC20, l'hypercar che Maserati ha individuato per tornare a frequentare il mondo delle corse, colpiscono le proporzioni armoniche a dispetto dell'architettura con motore posteriore. Frontale breve, ma elegante, in pieno stile Maserati, vista laterale dominata da portiere ad apertura a lama di coltello, infine un retrotreno tonico, con doppio scarico integrato nello scivolo e dal quale, dal lunotto in vetro, si intravede il cuore del progetto, quel V6 biturbo da 3 litri in grado di erogare 630 cv di potenza e 730 Nm di coppia motrice.

INTERNI La mini-gallery preliminare contiene pure un paio di immagini dell'abitacolo, cioè una cellula ispirata senza compromessi al mondo racing, con cielo in Alcantara, sedili sportivi e tunnel in carbonio, ma anche un bel display touchscreen a sbalzo al centro della plancia. Qualche ora di pazienza, e Maserati MC20 prenderà anche la parola e si racconterà in tutti i dettagli.