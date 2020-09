TIME IS NOW Scocca l'ora X, anzi l'ora MMXX, una sigla in codice che può disorientare, ma che è sufficiente scavare nei ricordi scolastici per tradurla dal latino in una cifra. Meglio, in una data: MMXX, in numeri romani, fa 2020. Che per Maserati è l'anno del grande ritorno nel pianeta delle corse, tramite il debutto della sua supersportiva. Maserati MC20 erede designata della MC12 dei primi anni Duemila, MC20 uno bolide 100% Maserati, dal design alla dinamica di guida, passando per il propulsore. Appuntamento questa sera (mercoledì 9 settembre) alle 20.35 per la world premiere trasmessa live anche su Facebook e YouTube dall'Autodromo di Modena. Appuntamento qui, su questa pagina: all'ora X, clicca su Play e scopri l'auto in anteprima.

NUOVA ERA La nuova punta di diamante del Tridente, sviluppata e ingegnerizzata in casa, sarà prodotta presso lo storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, recentemente rinnovato con il nuovo impianto di produzione, l’inedita linea di verniciatura e l’innovativo Engine Lab. Family feeling Maserati, ma anche soluzioni inedite come il motore 6 cilindri a V 3 litri biturbo da 630 cv e le portiere ad apertura a lama di coltello. Non solo MC20: l'evento in prime time trasmesso in diretta da Modena (''MMXX: Time to be Audacious''), reclamizzato attraverso una campagna che ha coinvolto capitali come Londra, Parigi, Berlino e anche New York (vedi gallery), è per Maserati anche l'occasione di illustrare la sua vision di mobilità futura a tutto tondo. Sintonizzati, è un momento storico.