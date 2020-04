FERRARI ROMA: ONLINE IL CONFIGURATORE La nuova Ferrari si chiama Roma, come la città più bella del mondo. Anche se non potete permettervela da adesso almeno su internet è a vostra completa disposizione. A pochi mesi dalle presentazioni ufficiali della coupè 2+2 a motore anteriore centrale, infatti, è disponibile online il configuratore ufficiale. Attraverso un percorso facile e intuitivo è possibile creare online la propria Ferrari Roma, personalizzando il colore della carrozzeria e degli interni, i cerchi, i terminali di scarico e molti altri dettagli. Io mi sono divertita a creare la mia personale. E ve la presento.

LA ''MIA'' FERRARI ROMA Con il suo design mozzafiato e le prestazioni ovviamente superlative la Ferrari Roma ha davvero colpito nel segno, guadagnandosi l'ammirazione di esperti e appassioanti. A un primo colpo d’occhio la nuova coupé di Maranello sembra una dedica ad alcuni iconici modelli GT del Cavallino, Ferrari 250 GTO e Ferrari Daytona in testa. Servendomi del configuratore online ho scelto per la carrozzeria un bel Rosso Mugello: meno acceso del classico Rosso Ferrari, ma nemmeno troppo lontano dalla tradizione. Al colore ho abbinato a dettagli esterni in fibra di carbonio e per dare un tocco di aggressività in più a una mise giocata sull'eleganza, ai piedi ho optato per cerchi opachi Grigio Corsa abbinati a pinze freno Rosso Corsa. Al posteriore, c'è da dirlo? Scarichi sportivi per far cantare al meglio il V8 biturbo da 620 CV che la nuova Rossa cela sotto il cofano.

GLI INTERNI Per gli interni ho scelto alcuni tocchi in fibra di carbonio, che richiamano quelli aggiunti alla carrozzeria, e tappetini personalizzati con logo Roma. Tra le opzioni mi stupisce poter scegliere colore e impunture dei sedili ma non il materiale dei vari rivestimenti (chissà se ai clienti veri lo permettono?). Anche così, però, il gioco è decisamente divertente. Oltretutto è gratis: anche virutalmente, infatti il sito omette il preventivo. Un po' è questione di eleganza nei confronti dei potenziali clienti, un po', forse, per non far spaventare i comuni mortali. Il risultato, però, sembra reale: il configuratore mostra l'auto che ci siamo cuciti addosso ambientandola su strada, con grafica fotorealistica. E naturalmente offre varie opzioni per salvare o condividere l'auto personalizzata. Qui sopra c'è la mia, sono curiosa di vedere le vostre Ferrari Roma. Fateci vedere le vostre creazioni!

FERRARI ROMA, LA SCHEDA TECNICA