COUPE' 2+2 La nuova Ferrari si chiama Roma come la città più bella del mondo. Una coupè 2+2 a motore anteriore centrale dal design mozzafiato e dalle prestazioni, ovviamente, superlative.

IL CAMBIO DELLA SF90 Il V8 turbo da 3.855 cc appartenente alla famiglia vincitrice del premio Engine of the Year per 4 anni consecutivi, sprigiona 620 cavalli a 7.500 giri, sufficienti a bruciare lo 0-100 in 3,4 secondi per una velocità massima di 320 orari. Il tutto è stato abbinato al nuovo cambio a doppia frizione a 8 rapporti introdotto per la prima volta su sua altezza la SF90 Stradale.

NUOVO CORSO Ed è proprio a quest'ultima che la nuova Ferrari Roma si ispira. Guardate i fari, per esempio, con tecnologia a led, molto sottili e affusolati, con la quella striscia luminosa che sta diventando il nuovo marchio stilistico di tutte le più recenti Ferrari.

LE MISURE Quelle che vedete nella gallery qui in basso sono le prime foto diffuse dalla Casa. In attesa di vederla domani a Roma e toccarla con mano, posso solo dirvi che la linea toglie il fiato. Pulita, muscolosa, sinuosa, elegante. La mano di Manzoni, ancora una volta, ha definito nel miglior modo possibile lo stile di una sportiva in chiave coupé 2+2, lunga 4,65 metri, larga 1,97 metri e alta appena 1 metro e 30 centimetri e che segna sulla bilancia 1.472 chili.

TOGLIE IL FIATO Nella fiancata mi ricorda vagamente la 612 Scaglietti con quella tipica rientranza, qui appena accennata. E poi il posteriore, seducente e latino nelle forme come pochi altri. Anche qui un'altra rivoluzione: l'abbandono dei fari tondi in funzione di nuovi gruppi ottici full led a sviluppo orizzontale.

ARRIVA IL GRANDE SCHERMO Una foto dell'abitacolo ci mostra in che direzione si stiano muovendo a Maranello nel concepire lo spazio attorno al pilota e al passeggero. Per la prima volta su una vettura del Cavallino arriva un vero e proprio schermo a sviluppo verticale appoggiato al centro della plancia per le funzioni di infotainment, climatizzazione e navigazione.

CONTAGIRI DIGITALE Scompare il contagiri analogico in bella mostra davanti al pilota: ultimo retaggio di tempi quasi del tutto andati. Ora è tutto digitale perché c'è un pannello TFT ad alta risoluzione che mostra la nuova strumentazione della Roma. Configurabile a piacimento, può mostrare i dati relativi alla prestazioni, ma anche il navigatore con mappe 3D.

AFFIANCA LA PORTOFINO Davanti agli occhi del passeggero c'è un altro schermo proprio come accade per la Ferrari 812 Superfast e la più recente F8 Tributo sul quale il passeggero può consultare diverse informazioni. Il prezzo? In mancanza (per ora) di dati ufficiali potremmmo azzardare una stima attorno ai 200mila euro. Queste per ora tutte le info di cui siamo in possesso. Domani, come già anticipato, ne sapremo di più e vi porteremo con noi alla presentazione in anteprima mondiale. Restate sulle nostre pagine.