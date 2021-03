SEMPRE PIÙ ELETTRICA Anche Porsche spinge a fondo il pedale dell’elettrificazione della propria gamma: entro il 2025 la metà di tutte le Porsche vendute saranno elettriche o ibride plug-in. Questo, almeno, l’obiettivo dichiarato della casa di Stoccarda, che già nel 2020 ha consegnato un modello elettrificato su tre.

SPORTIVA, MA DI FAMIGLIA La nuova Taycan Cross Turismo, anticipata nei giorni scorsi da Porsche, è la versione “famigliare” della sua sportiva 100% elettrica, con più spazio sopra la testa dei passeggeri seduti dietro, un bagagliaio a prova di vacanza e un’inattesa indole fuoristradistica, sottolineata dai profili dei passaruota, dai sotto-paraurti anteriori e posteriori e nelle soglie laterali.

SPAZIOSA Come la sorella stradale, Taycan Cross Turismo ha un’architettura a 800 volt, trazione integrale e sospensioni pneumatiche adattive, che permettono di muoversi agilmente anche su terreni sconnessi e in fuoristrada, aiutati anche dalla modalità di guida Gravel Mode, di serie. A bordo, chi siede dietro può contare su 47 mm in più sopra la testa rispetto alla Taycan, e un bagagliaio che supera i 1200 litri di capacità massima, ben sfruttabili grazie al portellone posteriore.

QUATTRO MODELLI Ecco com’è composta la gamma completa di Taycan Cross Turismo:

Taycan 4 Cross Turismo da 280 kW (380 CV) , potenza in modalità overboost con funzione Launch Control 350 kW (476 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, velocità massima 220 km/h, autonomia (WLTP) 389 – 456 km

, potenza in modalità overboost con funzione Launch Control 350 kW (476 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, velocità massima 220 km/h, autonomia (WLTP) 389 – 456 km Taycan 4S Cross Turismo da 360 kW (490 CV) , potenza in modalità overboost con funzione Launch Control 420 kW (571 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, velocità massima 240 km/h, autonomia (WLTP) 388 – 452 km

, potenza in modalità overboost con funzione Launch Control 420 kW (571 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi, velocità massima 240 km/h, autonomia (WLTP) 388 – 452 km Taycan Turbo Cross Turismo da 460 kW (625 CV) , potenza in modalità overboost con funzione Launch Control 500 kW (680 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, velocità massima 250 km/h, autonomia (WLTP) 395 – 452 km

, potenza in modalità overboost con funzione Launch Control 500 kW (680 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, velocità massima 250 km/h, autonomia (WLTP) 395 – 452 km Taycan Turbo S Cross Turismo da 460 kW (625 CV), potenza in modalità overboost con funzione Launch Control 560 kW (761 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, velocità massima 250 km/h, autonomia (WLTP) 388 – 419 km

Tutti i modelli montano la batteria Performance Battery Plus, con capacità lorda di 93,4 kWh. I consumi dichiarati, almeno per il modello “base”, sono di 29,4 kWh/100 km (calcolati con il ciclo di omologazione WLTP).

OPTIONAL Su richiesta, per tutti i modelli, il pacchetto Off-Road Design che aumenta l’altezza da terra fino a 30 mm, aggiunge speciali alette agli angoli dei paraurti anteriore e posteriore e alle estremità delle soglie, con l’obiettivo di proteggere la carrozzeria da eventuali colpi dovuti a sassi. È possibile anche ordinare un portapacchi posteriore capace di ospitare fino a tre biciclette (comprese le e-bike elettriche di Porsche, naturalmente), e di aprirsi anche quando in uso.

PREZZI La Taycan Cross Turismo sarà disponibile a partire dalla prossima estate con un listino che parte da 96.841 euro per il modello di attacco. Aggiorneremo questa pagina con i prezzi definitivi appena ci verranno comunicati.