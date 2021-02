MODELLO DI SUCCESSO Nonostante il prezzo non proprio alla portata di tutte le tasche, la Taycan è comunque la quarta Porsche più venduta in Italia nel 2020, e un modello di grande successo in tutto il mondo. Prevedibile che la famiglia si allargasse: nelle scorse settimane la casa di Stoccarda ha annunciato la versione con la sola trazione posteriore, mentre è in arrivo - come testimoniano le nostre foto spia - anche un modello Cross Utiliy, che verrà presentato ufficialmente il prossimo 4 marzo.

AUTO DA FAMIGLIA Come lasciano bene intendere le immagini che trovate in questa pagina, si tratta di una versione decisamente più pratica della sportiva già a listino, esattamente come la Sport Turismo è la versione “per famiglie” della Panamera. Il bagagliaio ne guadagna in spazio (fino a 1.200 litri) e accessibilità. L’altezza da terra è aumentata di 20 mm, che diventano 30 con il pacchetto off-road su richiesta (ma di serie ci sono comunque le sospensioni ad aria).

PIÙ SPAZIO A BORDO Migliora anche la vita a bordo di chi siede dietro, che può contare su 36 mm in più di spazio sopra la testa. Non un’enormità in senso assoluto, ma abbinato al tetto panoramico (optional) rende l’abitacolo decisamente più arioso. Identico cruscotto e posto guida, con i tre schermi a dominare la plancia, e quello per il controllo delle funzioni di bordo lungo la console centrale.

LUNGA AUTONOMIA La batteria sarà la stessa della Taycan attuale, quindi 79 kWh di capacità disponibile, che dovrebbero garantire un’autonomia superiore ai 430 km. Idem per i motori, che erogano 408 CV (300 kW) di potenza e 640 Nm di coppia massima. Previsto anche il modello sportivo Turbo S con 761 CV e 1050 Nm, e batteria da 93 kWh. La versione berlina con questo motore scatta da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi: facile che la Cross Turismo non vada oltre i 3 secondi.

IL GIRO DEL MONDO... 25 VOLTE In attesa della presentazione ufficiale, Porsche Taycan Cross Turismo sta completando una lunghissima serie di test in giro per il mondo, compresi i tradizionali passaggi nei circuiti del Nürburgring Nordschleife e del Gran Premio di Hockenheim, ma anche in Francia, nei Pirenei e in Italia. In totale, la nuova elettrica tedesca ha percorso 998.361 chilometri di test, pari a quasi 25 volte il giro del mondo.

TEST RIGOROSI I test sono gli stessi riservati alle auto con motore a combustione interna, compresi quelli nella galleria del vento, a cui si aggiungono tutte le prove di resistenza della batteria e del sistema di raffreddamento degli accumulatori. Tra gli obiettivi dei collaudatori, la verifica delle prestazioni in pista, la capacità di eseguire accelerazioni ripetute al massimo dei giri e l'autonomia nell'uso quotidiano.

DIRETTA STREAMING Prevista nelle concessionarie a partire dall’estate, la nuova Porsche Taycan Cross Turismo verrà presentata in diretta streaming il prossimo 4 marzo alle ore 16:00. Rimanete con noi per informazioni e dettagli sullo streaming, e per non perdervi tutte le novità della prossima elettrica di Stoccarda!