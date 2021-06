L’elettrico sì, è il futuro, ma tra un motore a batterie e un 4.0 V8 biturbo io, di certo, non ho dubbi. Lei è la Porsche Panamera Turbo S 2021 che, qualche tempo fa, abbiamo confrontato con la Turbo S più silenziosa della storia: la Porsche Taycan. Attenzione però: la Panamera di questo SoundBox non è quella ibrida plug in, ma quella più amata dal vostro benzinaio di fiducia.

Un’auto da più di 200.000 euro, 630 CV e 820 Nm scaricati a terra dalla trazione integrale che preferisce... il posteriore. Sotto al cofano ci sono due turbo e 8 cilindri disposti a V, ciascuno da 500 cc: ognuno è pronto a trasformare ogni goccia di benzina in una voce da baritono. Certo, il video non rende giustizia alle vibrazioin e alla profondità di questo sound roboante. Con le valvole aperte la Panamera Turbo S ha quella voce cupa e aggressiva dei V8 tedeschi. Ogni scoppiettìo lo senti fin dentro al petto. La cosa che mi lascia senza parole è che davvero pochissime altre berline sono più eleganti e potenti di lei.

Insomma, ''elegante come una berlina, scattante come un go kart'' come diceva Saetta McQueen. E i numeri le danno ragione: 0-100 km/h in 3,1 secondi, i 200 km/h l raggiunge in soli 11,2 secondi e la velocità massima è di 315 km/h. Un mostro pensato per l'Autobahn: se ne vedete una negli specchietti, vi conviene spostarvi! La Panamera, ora più che mai, è un’ammiraglia confortevole. Ma prima di tutto è una Porsche e anche il sound dentro l'abitacolo è un fattore importante. E no, non mi riferisco al fantastico impianto stereo Burmeister da 5.000 euro...

Quale altra auto (o moto) volete sentire nel nostro SoundBox? Se vi siete persi le puntate precedenti, eccole linkate qui in basso!