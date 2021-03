Prendi una MV Agusta Brutale 1000, cambia scarico, faro, cerchio e telaietto posteriore: ecco la Rush, una naked esagerata, sotto tutti i punti di vista, sound incluso. Questo è proprio il tema del primo appuntamento con Soundbox, il primo format sul web che analizza da cima a fondo tutte le sfaccettature del sound: accensione, accelerazioni, on board... Due o quattro ruote? Poco importa: basta che faccia (tanto) rumore! Ora sedetevi comodi, siete pronti a sentire la sinfonia del 4 cilindri da 212 CV Made in Schiranna? Cliccate sull'immagine di copertina!

DETTAGLI Il motore da 998 cc, derivato da quello dell'intramontabile F4 1000, è un 4 cilindri in linea capace di erogare 208 CV che, con il Kit Racing, salgono a 212 CV a 13.600 giri/min; la coppia massima è di 116,5 Nm a 11.000 giri/min e la velocità massima è di oltre 300 km/h. La pecularità principale di questo kit è il doppio scarico SC Project in titanio con serigrafia dedicata: due ''lanciagranate'' che donano al motore un sound da Superbike stradale! Ciascun motore di questa edizione limitata (300 esemplari) è assemblato quasi artigianalmente da un tecnico altamente specializzato. Il propulsore è impreziosito da bielle in titanio, mentre la camera di combustione è dotata di valvole radiali.