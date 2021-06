PICCOLI RITOCCHI ALLA BERLINA PORSCHE La Porsche Panamera è stata recentemente aggiornata nello stile e nei contenuti tecnologici, ma nonostante il restyling del modello che oggi è a listino, a Zuffenhausen sembra abbiano deciso di mettere nuovamente mano al design della loro berlina a quattro porte high performance. Ed ecco, che un prototipo dell’auto è stato pizzicato dai teleobiettivi dei nostri fotografi durante i collaudi sulla pista tedesca del Nürburgring.

LA GAMMA MOTORI DOVREBBE RESTARE UGUALE Finora le modifiche sono limitate a un nuovo paraurti anteriore con prese d'aria aggiuntive – si vede quella orizzontale sopra la targa - e luci diurne montate in posizione verticale. Niente fotografie degli interni, ma chi ha visto girare la macchina ha notato che tutta la plancia era quasi completamente coperta, quindi è possibile prevedere un aggiornamento dell’abitacolo. Detto questo, sembrano improbabili delle modifiche a livello meccanico, con l’introduzione di nuove motorizzazioni. La gamma Panamera è già molto completa con motori V6 e V8 aspirati e turbo e potenze da 330 a 700 CV, anche in versione elettrificata plug-in hybrid. Niente conferme sulla data di lancio della Panamera con questo moderato facelift, ma è ipotizzabile un suo arrivo entro la fine del 2021. Non resta che aspettare qualche notizia aggiuntiva per avere un quadro più esaustivo e concreto su cosa ha in serbo la Casa tedesca.