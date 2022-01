Foto spia di Porsche 911 Safari, il facelift si prepara all’off-road

Proseguono i lavori in quel di Stoccarda per il facelift della sportiva 911, nome in codice 992.2, che abbiamo già sorpreso qualche settimana fa nei primi test invernali sulle strade innevate del nord della Svezia.

Nuova Porsche 911 restyling: visuale frontale

LE NOVITÀ DELLA 992 Il modello “normale” della nuova Porsche 911 avrà, come testimoniano queste prime immagini, paraurti anteriore e posteriore di nuovo disegno, e una firma luminosa diversa dall’attuale, in linea con quella dei modelli più recenti della casa (Taycan e Panamera su tutti).

LA SAFARI Al di là delle novità condivise con tutta la gamma, il prototipo fotografato dai nostri paparazzi mostra quella che con ogni probabilità si chiamerà Porsche 911 Safari, caratterizzata da una maggiore altezza da terra e paraurti smussati nella parte bassa, adatti per migliorare angoli di attacco e uscita, così da affrontare sporadiche escursioni su sterrato.

Nuova Porsche 911 restyling: visuale laterale

QUALI MOTORI? Assoluto riserbo per ora sulle motorizzazioni che muoveranno il restyling di Porsche 911. Probabile una conferma degli attuali propulsori, a cui si dovrebbe aggiungere una variante elettrificata. Prevedibile, per il modello rialzato di queste immagini, la trazione integrale permanente.

Nuova Porsche 911 restyling: paraurti smussati nella parte bassa

IL NOME DEFINITIVO È... Non è detto che la versione off-road della nuova Porsche 911 si chiami Safari, in omaggio ai modelli prodotti fino a una decina di anni fa. Tra i nomi papabili c’è infatti anche la denominazione Cross Turismo, che richiama la variante off-road della sportiva elettrica Taycan. Staremo a vedere: la presentazione della nuova Porsche 911 è prevista entro la fine dell’anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/01/2022