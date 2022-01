Porsche 2021: le vendite fanno segnare un incoraggiante +8%

Nonostante il prolungarsi dell’emergenza sanitaria e di quella dovuta alla carenza dei semiconduttori, Porsche Italia chiude il 2021 con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. Il nostro Paese si conferma infatti al terzo posto nella classifica delle vendite europee dopo Germania e Regno Unito. ''Essere tornati a superare la quota di 6.000 vetture consegnate è stato possibile solo grazie a un’offerta di prodotti e servizi vincenti, una squadra di colleghi appassionati e una grande dedizione da parte della nostra rete di concessionari'', commenta Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia.

L'AD di Porsche Italia Pietro Innocenti al PEC Franciacorta

MACAN BESTSELLER Macan si conferma ancora una volta il modello più venduto in Italia con 2.265 consegne, seguita da Cayenne (1.525 vetture consegnate) e da 911 che - con 1.248 esemplari - resta leader nel segmento delle coupé sportive. A due anni dalle prime immatricolazioni, sono invece 620 gli esemplari di Taycan full-electric venduti nel Bel Paese. Un trend sostenuto dalle versioni a trazione posteriore e della variante Cross Turismo (qui la nostra prova video). Chiudono la classifica i 338 esemplari di Panamera e le 278 unità di 718, nelle declinazioni Boxster e Cayman.

Porsche Macan GTS Sport Package

STRUTTURE ALL'AVANGUARDIA Il 2021 di Porsche Italia verrà ricordato anche per l’inaugurazione - lo scorso 11 settembre - del Porsche Experience Franciacorta (PEC). In soli tre mesi di attività, il complesso bresciano ha accolto oltre 11.000 visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. ''Il mix di offerte di guida in pista ed esperienze lifestyle proposte dal nostro Experience Center è stato accolto con estremo entusiasmo da parte del pubblico'', commenta Innocenti. Un’altra caratteristica che fa dell’Experience Center (qui il nostro approfondimento) un punto di riferimento internazionale è la prossima apertura del Training Center: uno spazio polifunzionale nato per la formazione del personale Porsche. Nel corso dell’anno si sono rivelate d’importanza strategica anche: il Porsche@CityLife di Milano e il Porsche NOW di Brescia. Store all’avanguardia che fungono da punto di contatto con un nuovo bacino di pubblico. ''Oggi il cliente Porsche può entrare in contatto con il nostro brand attraverso molteplici tipologie di spazi fisici e digitali, potendo scegliere il tipo di customer experience che preferisce'', ha aggiunto Innocenti.

Porsche Experience Center Franciacorta

ELETTRIFICAZIONE Il progetto di Porsche per la vendita e la diffusione di auto full-electric si scontra, in Italia, con carenze infrastrutturali che limitano lo sviluppo su larga scala della rete di ricarica. Porsche Italia partecipa all’elettrificazione del territorio con i suoi Centri Porsche: 25 stazioni HPC (High Performance Charging) con potenze fino a 350 kW accessibili a chiunque. Il potenziamento delle infrastrutture è supportato inoltre da 400 Destination Charger, ovvero punti di ricarica Porsche ubicati presso 284 destinazioni prestigiose tra hotel, ristoranti, club. Degna di nota la partnership sottoscritta con Q8 per l’attivazione di 20 stazioni di ricarica ultrarapide su tutto il territorio nazionale. Scelte che si inseriscono nel solco della ''Strategia 2030'' del Gruppo che prevede, entro quella data, di raggiungere la neutralità carbonica con oltre all’80% della gamma elettrificata.

