Porsche Taycan: nuovo record nella transcontinentale USA

É di pochi giorni fa la notizia che Porsche Taycan ha stabilito un nuovo record di ricarica in una sfida transcontinentale negli Stati Uniti. La berlina tedesca si è spinta da New York a Los Angeles trascorrendo solo 2 ore e mezza ricaricando le batterie. Un risultato certificato dal Guinness World Records, che annichilisce le 7 ore e 10 minuti (in ricarica) del precedente primato di Kia EV6 (qui la nostra prova). Per la precisione il tempo passato alle colonnine è di 2 ore, 26 minuti e 48 secondi, ''rifornimenti'' ultra-rapidi che hanno consentito all’auto di percorrere 4.562 km in gran scioltezza. Wayne Gerdes, il pilota della Taycan ha dichiarato: ''Ripensando alle performance di ricarica dei veicoli elettrici che ho guidato finora, devo ammettere che la Taycan è davvero su un altro livello. La prima volta che ho ripristinato le batterie a 350 kW mi sono bastati 22 minuti per passare dal 6 all’82%''.

VEDI ANCHE

Porsche Taycan in carica

MASSIMA EFFICIENZA Wayne ha utilizzato la rete Plug Share HPC (High Power Charging) e l'applicazione Electrify America per definire, nella maniera più efficiente possibile, il tragitto da una costa all’altra. La Taycan (qui il nostro test drive della RWD) della prova disponeva del Performance Battery Plus (pacco batteria maggiorato da 93,4 kWh) in aggiunta a una serie di optional per rendere più confortevole il lungo viaggio. Queste le prime parole di Wayne una volta conclusa l’impresa: ''Sono orgoglioso (e onestamente un po' sorpreso) di aver stabilito il nuovo benchmark con un tale margine. La Taycan si è comportata anche meglio di quanto avessi previsto. Le sue prestazioni, il comfort e la tenuta di strada sono stati eccellenti, ma ciò che più mi ha impressionato è stata la sua efficienza''.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/02/2022