Porsche Taycan CT stabilisce un record sensazionale. Video

Porsche Taycan 4S Cross Turismo è entrata ufficialmente nel Guinness dei primati dopo aver stabilito un nuovo record per il più grande dislivello altimetrico mai raggiunto da un'auto elettrica: 4.842.967 metri. J.F. Musial (produttore televisivo) e il suo team di collaboratori si sono messi al volante della fuoriserie full-electric di Stoccarda (qui la nostra prova) in un viaggio epico dal punto più profondo alla cima più alta degli Stati Uniti (percorribile in auto), coprendo una distanza verticale di quasi cinque chilometri (qui tutti i record di Porsche Taycan).

SFIDA ENTUSIASMANTE Il progetto è nato dalla passione di Musial per le auto e dalla sua insaziabile voglia di esplorare il mondo. ''Volevamo guidare dal punto più basso del Continente a quello più alto, ovvero il Pikes Peak. Su questa cima abbiamo trascorso innumerevoli ore a filmare bolidi e supercar''. Come partenza è stata scelta la Eagle Mine nello Stato del Michigan. Questa miniera di nichel e rame ha una morfologia davvero unica, i suoi profondi cunicoli infatti sono sufficientemente larghi per consentire a un’auto di muoversi sulle sue rampe. Si tratta di corridoi solitamente usati dai veicoli da lavoro.

J.F. Musial con la Porsche Taycan 4S Cross Turismo

DAL PUNTO PIÙ BASSO... Oltre a essere una vettura completamente elettrica, Taycan Cross Turismo è un’auto con discrete doti fuoristradistiche. Ciò è merito della marcata altezza da terra, delle protezioni lungo la carrozzeria e dell’immancabile trazione integrale. Soluzioni in grado di soddisfare i rigorosi criteri per la guida all’interno dell’Eagle Mine. Al team è stato quindi concesso di accedere alla parte più bassa della miniera, a una profondità di 540,8 metri sotto il livello del mare. Darby Stacey, Amministratore delegato del complesso minerario ha dichiarato: ''Era giusto che Porsche Taycan guidasse fino al punto più basso della nostra miniera. Dopo numerose discussioni e dibattiti sulla sicurezza, i nostri tecnici si sono rivelati all'altezza della sfida. Siamo davvero orgogliosi di aver collaborato con Porsche''.

Porsche Taycan CT nei cunicoli della Eagle Mine

...A QUELLO PIÙ ALTO Dopo essere riemersi dalle oscurità delle Eagle Mine, Musial e il suo team si sono diretti verso la vetta del Pikes Peak in Colorado, sede del famoso Pikes Peak International Hillclimb, a 4.302 metri d’altitudine. Lungo il tragitto la squadra ha dovuto affrontare condizioni climatiche avverse: sole battente, pioggia intensa, neve e ghiaccio con tre gruppi di piloti a darsi continuamente il cambio al volante. Nell’ultimo tratto che porta alla sommità, Dai Yoshihara - vincitore dell’edizione 2020 - ha preso i comandi dell’auto, tagliando il traguardo dopo 33 ore e 48 minuti di viaggio.

Porsche Taycan CT sui tornanti del Pikes Peak

SUCCESSO MERITATO ''Puoi pianificare per mesi, sviluppare un programma molto dettagliato, ma alla fine è sempre una questione di allenamento e condizioni meteorologiche […] Non avrei potuto essere più orgoglioso degli sforzi compiuti del nostro team […] È stata una delle sfide più difficili che abbia mai intrapreso! Ringrazio Eagle Mine, Pikes Peak e gli organizzatori del Guinness World Record per aver supportato quello che era iniziato come un sogno ed è finito per essere qualcosa che nessuno di noi dimenticherà mai'', ha dichiarato J.F. Musial al termine dell’impresa.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 12/01/2022