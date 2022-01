Porsche 911 Turbo S "Chocolate Look": non hai voglia di assaggiarla?

Alzi la mano chi non ama il cioccolato. Ora, alzi la mano chi resiste al fascino di una Porsche 911. Una 911 Turbo. Facciamo una Turbo S. Appello diseratato in massa? Come volevasi dimostrare. Ecco perché l'ultima trovata di TopCar, nome in codice 992 Stinger GTR Carbon Edition, ha perfettamente senso. Quello raffigurato in copertina è l'esemplare numero 7 di una serie che conta appena 13 esemplari. E che si differenzia da una 911 Turbo S ''standard'' per ben 84 ragioni. Cioè 84 accessori speciali.

QUADRISTRATO Prima ancora di applicare la speciale vernice color cioccolato, TopCar riveste numerose componenti di quattro strati di fibra di carbonio, in particolare uno strato esterno, uno strato interno e due strati strutturali aggiuntivi. Componenti come il nuovo paraurti anteriore con labbro, presa d'aria centrale e inserti laterali, il nuovo cofano, inoltre una riprogettazione completa del parafango anteriore, ispirato a GT3 RS. Al posteriore, la nostra 992 Stinger GTR Carbon Edition si distingue invece per le nuove prese d'aria laterali, il paraurti, il coperchio motore e spoiler Podium. Tutto quanto alla modica cifra tonda di 100.000 euro, ma se ti avanza qualche spicciolo, non è finita qui.

VEDI ANCHE

DAL CATALOGO Per 6.500 euro puoi ad esempio aggiungere il sistema di scarico Akrapovic in titanio con punte nere, oppure uno scarico Kline Inconel con silenziatore Valvetronic. Per 8.000 euro puoi invece opzionare un set di cerchi in lega forgiati RS Edition da 20 pollici anteriori e 21 pollici posteriori. La carrozzeria cioccolatosa? Ti costerà apppena 25.000 euro.

LAST BUT NOT LEAST Sin qui, accessori per gente comune. Con altri 35.000 euro, i ricchi possono selezionare anche il nuovo volante sportivo in fibra di carbonio con lati in pelle e dettagli cromatici unici, nonché rivestimenti in pelle premium per sedili sportivi, braccioli e pannelli delle portiere. Anche il cruscotto e le altre superfici possono essere rivestiti con fibra di carbonio e tessuti esclusivi. Interventi al motore? Quello no, resta così. Dopotutto, il flat-six biturbo da 3,8 litri (640 cv) suona più che sufficiente.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/01/2022