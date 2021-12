Come ti vendo la Porsche: addio al concessionario?

Tra le tante abitudini che la pandemia ci ha costretto - nel bene o nel male - a cambiare c’è anche l’acquisto dell’automobile: sono sempre di più i costruttori che cercano soluzioni alternative a quella del tradizionale concessionario, con l’obiettivo di ridurre il più possibile il contatto umano (per motivi sanitari) e magari anche i costi.

Porsche: boutique e temporary shop per la casa di Stoccarda

COME SI CAMBIA Lo sta facendo Mercedes, che sta lentamente convertendo i suoi concessionari in “agenzie” dove finalizzare contratti e formalità, lasciando che il grosso del processo avvenga online. Ci sono le soluzioni con abbonamento, come quelle proposte da Leasys e Virtuo. I concessionari come li abbiamo sempre intesi non spariranno, insomma, ma di sicuro cambieranno volto. E in questa direzione si sta muovendo anche Porsche.

VEDI ANCHE

Porsche: boutique e temporary shop per la casa di Stoccarda

PORSCHE NOW Nel solo 2021 la casa di Stoccarda ha aperto sei nuovi Porsche Studio e undici temporary shop - chiamati Porsche NOW, e molti altri apriranno nel corso dei prossimi due anni. Sulla falsariga di quanto già fatto da case come Cupra con il suo Garage nel centro di Milano, anche questi spazi di Porsche si propongono più come “boutique” che concessionari veri e propri.

Porsche: boutique e temporary shop per la casa di Stoccarda

BOUTIQUE DI BELLEZZA Sono luoghi informali, curati, con servizi che vanno dal bar alla vendita di tutto il merchandise Porsche, ma anche esposizione di memorabilia e trofei. Spazi che permettono di avvicinarsi al marchio in contesti meno “ingombranti” di un autosalone, di scoprire i modelli e far conoscere il mondo Porsche a un nuovo pubblico, tipicamente giovane e metropolitano.

Porsche: boutique e temporary shop per la casa di Stoccarda

SULL’ASFALTO Se invece è l’esperienza Porsche, quella che andate cercando, ci sono gli Experience Center come quello appena aperto a Castrezzato, di cui vi abbiamo raccontato qualche mese fa, e che permettono di “vivere” molto più da vicino, mani sul volante e adrenalina in corpo, cosa significa guidare una Porsche, nella pista dedicata e con i corsi di guida sicura organizzati in loco.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/12/2021