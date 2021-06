UN MONDO CHE CAMBIA La mobilità urbana sta cambiando a un ritmo frenetico, volenti o nolenti le città sono alla ricerca disperata di modelli più sostenibili dal punto di vista ambientale. Il risultato è che, almeno per chi vive nei grandi centri abitati, possedere un’auto è sempre più complicato, e per diversi motivi (e quello economico è solo uno dei tanti).

A CHI SI RIVOLGE

Virtuo cerca di rispondere alle esigenze di chi vive prevalentemente in città, acquista online e si sposta con i mezzi pubblici, con il monopattino o la bicicletta (magari elettrica). Perché è vero che per queste persone - che sono tante, e saranno sempre di più - può non essere conveniente acquistare un’automobile, ma è innegabile che le quattro ruote rappresentano il modo più facile, veloce e sicuro, anche dal punto di vista sanitario, per spostamenti di qualche centinaio di km. Che si tratti di andare in un’altra città per un convegno, o di scappare per qualche giorno al lago o in montagna con gli amici o la famiglia.

ANCHE IN ITALIA A queste persone pensa Virtuo, società fondata nel 2016 e già attiva in Spagna, Francia e Regno Unito, e che da oggi sbarca anche in Italia, per ora nella città di Milano. Obiettivo? Rivoluzionare il noleggio auto a breve termine (pochi giorni), liberando i clienti dalle lungaggini burocratiche delle realtà attuali, con un sistema veloce, smart, completamente digitale.

COME FUNZIONA

Virtuo punta a creare un’esperienza di noleggio completamente digitalizzata. Tutto ruota attorno alla app ufficiale di Virtuo, disponibile gratuitamente per iOS e Android. Ci si registra in pochi passi, mandando dei “selfie” della propria patente, e si può già noleggiare l’auto che si desidera. Niente code, nessuna necessità di recarsi agli sportelli fisici della società di noleggio. Si sceglie l’auto e il luogo di ritiro (volendo, con un sovrapprezzo, si può anche farsela portare a domicilio), e si può dare disdetta fino a tre ore prima dell’inizio del noleggio. La chiave per aprire e avviare la vettura è lo smartphone. Nessun contatto, nessuna coda, niente scartoffie: è tutto digitale. L’auto è dotata di cavi di ricarica per assicurarsi di non scaricare mai la batteria della “chiave” digitale. Volendo, è possibile trasferire la chiave anche su una tessera, presente anch’essa a bordo dell’auto.

NESSUNA SORPRESA Grazie all’accordo di esclusiva con Mercedes, una delle novità di Virtuo sta nel fatto che non ci sono sorprese al momento della consegna dell’auto, quando ci si ritrova con un’auto diversa da quella che ci si aspettava di guidare. Virtuo permette di noleggiare la media Mercedes Classe A oppure il SUV compatto Mercedes GLA. Al termine del noleggio, l’auto viene restituita nel posto in cui è stata ritirata. Nel giro di poche ore, Virtuo provvede a mandare sul posto una crew di addetti che si occupa di pulire e sanificare l’auto per il noleggio successivo.

DOVE È DISPONIBILE

Al momento Virtuo è attivo sulla città di Milano, con una flotta iniziale di un centinaio di veicoli tra GLA e Classe A, disponibili a Milano Centrale, Porta Venezia e Piazzale Lodi, con l’obiettivo di ampliarsi nei prossimi mesi agli aeroporti (Linate, Malpensa e Orio al Serio) e altri punti nelle zone più esterne della città. Le consegne a domicilio sono attive su gran parte del territorio metropolitano, e comprendono anche alcuni comuni dell’hinterland come Segrate, arrivando fino alla città di Monza.

PREZZI (E PROMOZIONE)

I prezzi di noleggio delle vetture Mercedes di Virtuo variano in base al periodo e alla durata del noleggio: indicativamente si parte da circa 70 euro al giorno per un noleggio di una giornata, per scendere a circa una ventina di euro al giorno per periodi più lunghi. La durata massima del noleggio di un’auto con Virtuo è di 90 giorni. In queste settimane è attiva anche una promozione che permette di ricevere 30 euro di sconto sul primo noleggio, utilizzando il codice VIRTUOXMERCEDES, valido fino al 30 settembre.