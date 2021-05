BELLA ALTERNATIVA Se l’auto elettrica (oppure plug-in) vi incuriosisce, ma rappresenta comunque un’incognita per tanti aspetti, non ultimi costi di ricarica e manutenzione, Leasys ha lanciato quest’oggi la sua nuova formula Unlimited, noleggio a lungo termine - 36 mesi - dedicato ai modelli elettrici (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) del gruppo Stellantis.

TUTTO COMPRESO Un unico canone mensile, senza anticipo, che comprende tutte le spese legate all’auto: chilometri e ricariche illimitati (ma solo presso i Leasys Mobility Store), copertura assicurativa RCA, furto e incendio, assistenza stradale, manutenzione (ordinaria e straordinaria), cavi di ricarica per le prese domestiche e le colonnine, accesso ai parcheggi gratuiti di Leasys e la E-Mobility Card per ricaricare nei Leasys Mobility Store e accedere alle colonnine pubbliche di Enel X. La mappa delle colonnine si trova all’interno della app Umove di Leasys, disponibile per iOS, Android e Huawei.

I MODELLI Le offerte (che trovate a questa pagina) comprendono i principali modelli elettrici e plug-in del gruppo Stellantis, in particolare: Nuova Fiat 500e, Peugeot e-208 (la nostra prova su strada), Citroen e-C4, Opel Grandland PHEV, Jeep Renegade (la nostra prova del commuter) e Compass 4xe ibride plug-in. I canoni partono da 449 euro al mese per Fiat 500e e arrivano a 589 euro al mese per Jeep Compass 4xe.

IN TUTTA EUROPA Il servizio è attivo da oggi in Italia, Belgio, Francia, Portogallo e Spagna, e debutterà entro luglio Regno Unito, Danimarca, Olanda e Polonia.