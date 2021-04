ARIA ELETTRICA A MILANO Conclusa con successo la sperimentazione nella “sua” Torino (più di 30.000 noleggi e un risparmio di oltre 10 tonnellate di CO2 al mese), la Nuova 500 elettrica arriva in forze anche a Milano: una flotta di 400 auto per il car sharing LeasysGO!, disponibile da oggi nel capoluogo lombardo.

FREE FLOATING Come per i monopattini elettrici (che in questi giorni sono oggetto di un possibile, nuovo disegno di legge che ne regoli la circolazione), anche il car sharing di LeasysGO! sarà free floating: questo vuol dire che la Nuova 500 elettrica - qui la nostra comparativa con Honda e - potrà essere parcheggiata ovunque, senza vincoli e gratuitamente. La ricarica è gestita interamente dalla società, che sfrutterà le stazioni di ricarica Leasys presenti in città, nonché la rete di colonnine pubbliche.

DUE FORMULE Il servizio può essere utilizzato con due formule diverse: Prepagato, per un uso continuativo, e Pay-per-use. In entrambi i casi, occorre acquistare il voucher di iscrizione annuale su Amazon, al costo di 19,99 euro. La formula Prepagato prevede un canone mensile di 19,99 euro al mese, che comprende anche due ore di noleggio. L’abbonamento Pay-per-use non ha costi mensili e ha una tariffa di 29 centesimi al minuto. Per entrambe le soluzioni, il costo massimo giornaliero è di 43,50 euro. L’auto può essere tenuta per un massimo di 24 ore dall’inizio del noleggio. Manco a dirlo, tutto si gestisce tramite la app dedicata sullo smartphone.

PROSSIME TAPPE Dopo Torino e Milano, LeasysGO! arriverà presto anche a Roma, con una flotta iniziale di 200 vetture. Lo stesso abbonamento può essere utilizzato in tutte e tre le città senza limitazioni o variazioni di prezzo.