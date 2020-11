LA FAMIGLIA SI ALLARGA Dopo il servizio CarCloud, che permette di avere in abbonamento un’auto del gruppo FCA, la proposta di Leasys si arricchisce con il car sharing, declinato in chiave “green”: protagonista assoluta è infatti la nuovissima 500 elettrica, che abbiamo guidato per voi qualche giorno fa (qui trovate la nostra prova su strada).

SOLO PER LEI Parte infatti da oggi LeasysGO!, servizio di car sharing che metterà a disposizione degli abbonati una flotta di Fiat 500 elettriche, e gestibile completamente da smartphone tramite la app dedicata. Al momento LeasysGO! è attivo per i dipendenti del Gruppo FCA di Torino, ma dal 2021 si aprirà a tutti, con la disponibilità anche nelle città di Milano e Roma, Barcellona e Lione.

TUTTO TRAMITE APP Come al solito, sarà possibile acquistare il voucher d’iscrizione su Amazon e convertirlo poi sulla piattaforma digitale LeasysGO!. La tariffa mensile comprende due ore di mobilità al mese; esaurito questo tempo, il costo del servizio passerà in modalità pay-per-use al costo di pochi centesimi al minuto. La ricarica elettrica dei veicoli sarà gratuita, e gestita dal team di LeasysGO!, così che sia sempre possibile trovare una 500 elettrica carica e pronta all’uso.