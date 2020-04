CARCLOUD: LA NUOVA APP DI LEASYS E FCA BANK Con la famigerata Fase 2 ormai alle porte è tempo di pensare alla ripresa delle attività quotidiane. Per facilitare la vita agli Italiani che aderiscono alla formula di abbonamento all'auto, FCA Bank e Leasys lanciano la nuova app Leasys CarCloud. Disponibile per Android - e a breve per iOS -, l'innovativa app include anche il servizio di Home Delivery. Ecco tutte le funzionalità disponibili.

LEASYS CARCLOUD: LE FUNZIONALITÀ Accedendo alla propria Area Riservata dell'App si avrà una chiara panoramica di tutta la gamma di servizi offerti da CarCloud, che vanno dal monitoraggio dei chilometri percorsi e residui, al controllo della fatturazione dell'abbonamento, con la gestione dei propri dati e delle modalità di addebito. Sarà possibile anche personalizzare il proprio profilo, cambiando auto o opzione di abbonamento e aggiungendo uno o più servizi accessori. Le diverse opzioni di abbonamento includono il City Plus, con Fiat Panda e 500, il Metropolis Evo con Fiat 500X e 500L e il Family con Fiat Tipo, Jeep Adventure e Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Tra i servizi opzionali, disponibili per potenziare il proprio piano, invece, figurano l’assicurazione Super Cover, la Seconda Guida e i Km aggiuntivi.

HOME DELIVERY E PROMO MAGGIO Tra le funzionalità costruite ad hoc per questo particolare periodo, in cui l'imperativo restate a casa è sempre e comunque valido, c'è il servizio di Home Delivery. Gratuito per la prima consegna, il servizio permette di scegliere tra due modalità di ritiro: direttamente a casa o presso uno degli oltre 150 Leasys Mobility Store convenzionati in Italia. Niente paura: i già elevati standard di pulizia dei veicoli sono stati ulteriormente rafforzati, in linea con le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute. Se state pensando di approfittare delle offerte di Leasys CarCloud non fate passare troppo tempo: su Amazon, infatti, saranno disponibili a prezzi scontati per tutto il mese di maggio.