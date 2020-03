DIAMO TUTTI UNA MANO L’emergenza coronavirus chiama tutti a dare il proprio contributo, ognuno come può. Le case automobilistiche, per esempio, aiutando nella realizzazione dei ventilatori per le terapie intensive. Leasys, che nei mesi scorsi ha presentato la prima offerta di auto in abbonamento, ha deciso di mettere a disposizione di Croce Rossa Italiana una flotta di 300 vetture Fiat e Jeep e 5 ambulanze a biocontenimento realizzate su base Fiat Ducato, per aiutare a contrastare l’emergenza sanitaria che attanaglia il paese.

TRASPORTI CAPILLARI Impegnata su tutto il territorio nazionale con settecento comitati territoriali, Croce Rossa Italiana ha infatti intrapreso diverse azioni, intervenendo per garantire soccorso, supporto logistico, sanitario, psicologico e il trasporto in sicurezza dei casi che necessitano ospedalizzazione o assistenza domiciliare. CRI ha intensificato tutti i servizi sul territorio nazionale dedicati a sostenere le persone più vulnerabili, come le consegne a domicilio di generi alimentari, medicinali e beni di prima necessità.

NUMERO VERDE “Grazie alla generosa donazione da parte di FCA Bank e della sua controllata Leasys”, ha dichiarato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana, “potremo potenziare i servizi ed essere ancora più vicini a tutte quelle persone che in questo momento hanno bisogno di maggiore sostegno”. Il numero verde di Croce Rossa Italiana è il 800 065510.