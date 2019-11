AUTO IN ABBONAMENTO Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato del servizio Leasys CarCloud, che tramite una apposita app e la registrazione su Amazon consente di accedere a un parco auto in abbonamento, in perfetto stile Netflix. Con il Black Friday che si avvicina (il prossimo 29 novembre), e il Cyber Monday subito dopo, arrivano anche le promozioni dedicate a CarCloud.

PROMOZIONI BLACK FRIDAY In estrema sintesi, i servizi offerti da Leasys saranno offerti con circa il 25% di sconto nei giorni dal 29 novembre al 2 dicembre. In questo lasso di tempo l’iscrizione al primo abbonamento (che permette di cambiare veicolo a seconda delle necessità di mobilità del momento) costerà 149 euro anziché 199 per Leasys CarCloud 500 e 179 euro anziché 249 per Leasys CarCloud Renegade e Compass. Per quanto riguarda il noleggio vero e proprio, le promozioni prevedono: il costo per una settimana di utilizzo di una Renegade o di una Compass è di 109 euro anziché 149; la formula weekend dal sabato alla domenica costerà 36 euro anziché 49 euro; il primo giorno di noleggio costa 14 euro anziché 19 euro.

TUTTO INCLUSO Tutte queste offerte comprendono chilometraggio illimitato, copertura danni e furto e tasse aeroportuali. I voucher sono spendibili previa prenotazione e successiva conferma, effettuata almeno 24 ore prima della data di inizio noleggio (per essere sicuri della disponibilità del modello selezionato). Per l’acquisto di un voucher è necessario individuare l’offerta che interessa su amazon.it, collegarsi poi al sito www.leasysrent.it/amazon, inserire il codice di acquisto, scegliere il modello o le opzioni, e completare la prenotazione. La vettura può quindi essere ritirata in tutti i Mobility Store convenzionati (presso aeroporti, stazioni, porti e centri cittadini). Pagando un piccolo extra, la macchina può essere consegnata direttamente al proprio domicilio.

ANCHE DAL VERO Se volete approfondire la cosa e conoscere questa realtà più da vicino, e soprattutto abitate nei pressi del capoluogo lombardo, Leasys sarà presente all’Amazon Xmas San Babila di Milano, aperto dal 27 novembre al 1 dicembre; in un’area dedicata si potrà salire a bordo di un’auto, indossare visori per la realtà virtuale Oculus di ultima generazione, e osservare un ambiente virtuale circostante modificato ad hoc. Il 28 novembre, inoltre, dalle 10:30 alle 12:30 si svolgerà un incontro aperto al pubblico in cui verranno spiegati tutti i servizi e le novità di Leasys.