Autore:

Dario Paolo Botta

ARRIVA IL LEASING Per tutti coloro che hanno sempre desiderato acquistare una Tesla Model 3 full electric, da oggi il sogno si fa un po' più concreto. Il produttore californiano ha infatti messo a disposizione, per il mercato italiano, la possibilità di attivare la formula leasing. Fino a poco tempo fa la entry level di Palo Alto poteva essere acquistata solo tramite il pagamento in contanti o cun un apposito finanziamento. Il leasing per Tesla Model 3 può essere attivato direttamente dal sito ufficiale di Tesla Italia.

DI COSA SI TRATTA? Tesla ha pensato a una formula con rata mensile da 412 euro, previo anticipo di 9.096 euro, con un risparmio stimato di 173 euro/mese. Il totale del credito finanziato si aggira intorno ai 36.384 euro, mentre i costi complessivi della pratica sono di 49.834 euro, con un tasso d’interesse del 3,75% e una maxi rata finale di 21.376 euro. Tutti gli importi che vengono qui riportati sono IVA inclusa e comprendono i 4.000 euro previsti dall’Ecobonus.

TANTI VANTAGGI Contestualmente l’importo dell’incentivo statale può aumentare fino a un massimo di 6.000 euro qualora si decidesse di rottamare il vecchio veicolo (Euro 1,2,3,4), purché questo appartenga allo stesso segmento della Model 3 (una berlina). I vantaggi non finiscono qui, infatti chi acquista un’auto elettrica è esentato dal pagamento del bollo per i primi 4 anni usufruendo, se previsti, di ulteriori benefici locali. Il leasing proposto da Tesla può essere inoltre configurato, secondo le necessità del cliente, direttamente dal sito internet del produttore californiano (qui il congifuratore).

TESLA MODEL 3 Il preventivo proposto qui sopra riguarda la versione Standard Range Plus della Model 3, che di listino parte da 45.480 euro. La vettura, disponibile nella colorazione nero pastello è equipaggiata con cerchi Aero da 18” ed è dotata del sistema di ausilio alla guida Autopilot e Autopark per parcheggio in parallelo e perpendicolare. Per rammentare di che cosa stiamo parlando, la Tesla Model 3 scatta da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 225 km/h completamente in elettrico. L’autonomia dichiarata dalla Casa è di 530 km, la ricarica tramite Supercharger garantisce una percorrenza 270 km con circa 30 minuti di sosta.