È IL MOMENTO DI ALFA Dopo le promozioni per il Black Friday di CarCloud, la formula di abbonamento all’auto di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa, è tempo di offerte natalizie: mancano ormai poche settimane a Natale, e perché non pensare a un regalo diverso dal solito, magari una vacanza al volante di uno dei modelli più amati dagli italiani, Alfa Romeo Giulia e Stelvio?

UNDICI MODELLI IN ABBONAMENTO A partire da domani, infatti, la formula di Leasys CarCloud si amplia con l’aggiunta di quattro nuovi modelli, per un totale di undici diverse macchine all’interno del programma. Dopo Fiat 500X, 500L, Cross e Wagon, Jeep Renegade e Compass, da domani saranno disponibili anche Alfa Romeo Giulia e Stelvio, Fiat Panda e Panda Cross.

COME FUNZIONA CarCloud permette, tramite una apposita app e l’acquisto di una tessera di abbonamento su Amazon.it, di accedere a un parco auto in abbonamento, e utilizzarlo secondo le proprie necessità. La tessera (il cui costo viene pagato una volta sola) costa 199 euro per i pacchetti delle Fiat più piccole, e 249 euro per le Jeep e le Alfa Romeo. Le tariffe mensili partono da 199 euro/mese per le piccole Fiat 500, Panda e Panda Cross, 299 euro/mese per Fiat 500X, 500L, Cross e Wagon, 379 euro/mese per Renegade e Compass e 579 euro/mese per Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Nell’abbonamento sono compresi tutti i costi di gestione della vettura. La macchina può essere ritirata presso uno dei Leasys Mobility Store o fatta consegnare al proprio domicilio (con un piccolo extra).

UNA MACCHINA SOTTO L’ALBERO L’offerta natalizia, chiamata Christmas Rent&Gift, prevede due nuovi programmi che permettono di acquistare, sempre su Amazon, fino al 10 gennaio 2020, due soluzioni dedicate al noleggio settimanale o per il weekend, ricevendo un buono sconto per un futuro noleggio con Leasys. Con il pacchetto Rent&Gift settimanale si potranno noleggiare una Jeep Renegade o una Fiat 500X a 189 euro per sette giorni (e possibilità di estensione automatica a 25 euro al giorno). Con il pacchetto Rent&Gift week-end, invece, Jeep Renegade e Fiat 500X saranno disponibili a 79 euro per 3 giorni (venerdì, sabato e domenica). Entrambe le offerte includono chilometraggio illimitato, assicurazione kasko e tasse aeroportuali. In aggiunta, si riceverà un buono sconto da 20 o 10 euro rispettivamente, valido fino al 30 giugno 2020 per l’acquisto di un nuovo noleggio Leasys.