IL SUV PIÙ AMATO DEGLI ITALIANI Praticamente inalterata fuori, la nuova Alfa Romeo Stelvio 2020 (presentata insieme alla nuova Giulia) si presenta rinnovata soprattutto dentro l’abitacolo. Leggermente più curate le finiture degli interni, che mantengono il design già apprezzato in questi anni, e migliorati i materiali.

SICURA E TECNOLOGICA Notevole il passo in avanti per quanto riguarda la sicurezza a bordo e la guida, finalmente semi-autonoma di livello 2 grazie al cruise control adattivo, alla frenata automatica di emergenza e al sistema attivo per il mantenimento di corsia. Rinnovato anche l’infotainment che, oltre a uno schermo più grande, permette di collegarsi a internet, si aggiorna senza fili e offre Android Auto e Apple Carplay di serie a partire dall'allestimento Super.

GUARDATE IL VIDEO! Abbiamo provato la nuova Alfa Romeo Stelvio Veloce 2020 nella motorizzazione benzina 2.0 4 cilindri turbo benzina da 280 CV con cambio automatico ZF a 8 rapporti, che conferma le ottime doti dinamiche del modello precedente, con qualche apprezzato cambiamento. Se volete scoprire le novità del modello 2020 della Stelvio, leggete il nostro approfondimento a questo indirizzo.