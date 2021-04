MERCATO IN CRISI Il mercato dell’auto è in grande crisi, come dimostra l’ultimo rapporto di UNRAE del mese di marzo, che disegna un quadro tutt’altro che roseo, con un calo del 12,7% delle vendite nei primi tre mesi del 2021 rispetto al 2019 (il 2020 è stato così drammatico che non viene neppure preso come paragone). E il fatto che gli ecoincentivi statali per le auto con emissioni superiori ai 61 g/km di CO2 siano già esauriti non depone bene per i mesi a venire.

UNA SCINTILLA NEL BUIO In tutto questo, una delle poche note positive arriva dal mercato delle auto elettriche, che invece ha ancora più di settanta milioni di euro di incentivi a cui attingere, e che macina numeri in continua crescita. Numeri ancora piccoli, intendiamoci: parliamo del 4,3% del totale, pari a 7.362 auto immatricolate nel primo trimestre del 2021. Rispetto alle 622 dello stesso periodo del 2019, però, l’incremento è di oltre il 1000%. Nel suo complesso, il settore delle auto elettrificate (che comprende elettriche pure, plug-in, ibride e mild hybrid) conta ormai un terzo del mercato. A guidare la spinta verso l’auto a zero emissioni, pulita e a batteria ci pensa sempre lei, la Nuova 500. Che, con i suoi 2.058 esemplari immatricolati, è la full electric più venduta in Italia nel 2021.

LE DICHIARAZIONI “Il primato della Nuova 500 segna il primo passo della nostra leadership”, ha dichiarato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia. “Un passo effettivo e anche simbolico perché mosso dal modello che più di tutti è evoluto in continuità con un passato che già ha visto Fiat 500 come la vettura che ha motorizzato l’Italia. Questo successo premia la bontà di un progetto curato in ogni aspetto”.

L’AUTOMOBILE La nuova 500 elettrica ha una batteria agli ioni di litio da 42 kWh che le garantisce un’autonomia di 320 km (260 km reali nelle nostre prove), rendendola adatta alla città, ma senza disdegnare qualche uscita più lontana. Il motore elettrico eroga 118 CV e 220 Nm di coppia, capace di uno “0-100” in 9 secondi. Per conoscerla più da vicino, e vederla in azione contro un’altra sfiziosa cittadina elettrica, non perdetevi il confronto video tra Fiat 500 Elettrica e Honda e.

ARRIVA LA 3+1 Nelle prossime settimane arriverà nelle concessionarie Fiat anche l’originale versione 3+1: priva del montante centrale lato passeggero, aggiunge una porta posteriore che permette di salire a bordo più agevolmente, caricare e scaricare oggetti con maggiore facilità, e di collocare velocemente anche un eventuale seggiolino. Una volta chiusa, l’auto è identica alle altre. L’aumento di peso è contenuto in soli 30 kg, che non influenzano l’autonomia della vettura.