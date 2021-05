ESEMPIO DI LONGEVITÀ CAPACE DI EVOLVERSI Si contano sulle dita di una mano le automobili divenute un’icona senza tempo, quegli esemplari capaci di resistere alla naturale evoluzione tecnologica e stilistica. Uno fra loro è italiana, un esempio della motorizzazione di massa, la Fiat 500. Ebbene, alla sua terza generazione – considerando quella del 1957 la prima e quella del 2007 la seconda – ecco che la nuova 500 ha saputo reinventarsi, conservando lo stile e la filosofia costruttiva originali, ma evolvendoli traendone massima ispirazione.

La praticità è la stessa, la forma paffutella e simpatica è rimasta, anzi è più gradevole. Guardate i fari anteriori a LED con il sopracciglio ricavato nel cofano. Oppure le maniglie scavate nella carrozzeria, o la griglia anteriore simile a quella di un’altra eccellenza nostrana, la Ferrari Roma. Tutti punti di contatto a sottolineare le sue origini. Ma quello che cambia oggi è l’approccio alla mobilità di questa Fiat. Perché la 500 di ultima generazione arriva per prima cosa con motore elettrico - che la pone di diritto nel segmento delle citycar più evolute sul mercato - una unità da 118 CV di potenza e 220 Nm di coppia, sostenuta da una batteria agli ioni di litio, che sulla versione Icon come questa è da 42 kWh e trova posto sotto il pavimento della macchina.

ESORDIO ELETTRIZZANTE Con tale architettura, durante la nostra recente prova comparativa con la Honda e abbiamo registrato un’autonomia effettiva di 260 km. Un ottimo risultato e in linea con le oggettive necessità del più classico dei casa/ufficio/scuola dei ragazzi/palestra, senza l’obbligo di attaccare la spina tutte le sere per ricaricare la batteria. Ricarica che si conclude in un tempo che va da 23 minuti a oltre 15 ore se collegate la macchina a una colonnina in corrente continua a 85 kW oppure da una normale presa domestica. Le prestazioni parlano di uno 0-100 km/h coperto in 9 secondi netti e una velocità di punta di 150 km/h. Niente male per una piccoletta a zero emissioni come lei. Che poi, tanto piccola non è, visto che le sue misure sono aumentate un bel po’ rispetto alla vecchia 500. È vero, bisogna sempre fare i conti con solo due porte per entrare (a listino anche la 3+1 con apertura a libro sulla destra), ma l’italiana oggi è lunga 3,63 metri (6 cm più di prima), larga 1,68 metri (+6 cm) e alta 1,52 metri. Misure perfette per ospitare comodamente due passeggeri davanti, ma anche dietro si trova posto abbastanza agevolmente, nonostante lo spazio sia più sacrificato (la 500e è omologata 4 posti). E senza rinunciare a un discreto volume del bagagliaio, che varia da 185 a 550 litri.

Detto questo, su strada l’italiana si difende alla grande fra un semaforo e l’altro. Tutto il piacere è a portata di piede destro: basta un po’ di pressione e lo spunto diviene vigoroso quel tanto che basta per muoversi svelti da un incrocio all’altro accompagnati dalle melodiose note della Dolce Vita, il capolavoro cinematografico di Federico Fellini. Niente anonimi sottofondi elettronici per farsi sentire dai pedoni, questo è puro stile Made in Italy. Tornando al volante, nel complesso la 500e si è rivelata molto stabile e si lascia guidare con piacere.

PIACERE DI GUIDA E CONSUMI RIDOTTI Gli ammortizzatori sono ben tarati e nel complesso offrono un buon comfort e mi piace molto lo sterzo, che è reattivo al punto giusto ed è sincero fra le curve. Ma il piacere di guida si concretizza del tutto con l’ottima insonorizzazione dell’abitacolo, dove non avverto che qualche fruscio aerodinamico a velocità più sostenute e solo piccoli scricchiolii sul pavé, da non compromettere l’ottimo giudizio finale. Un occhio alla carica residua e se non esagero con l’acceleratore, la batteria non mi preoccupa. Nel corso della prova consumi insieme alla Honda e, la 500e ha fatto segnare 19,1 kWh/100 km nel ciclo urbano, che sono saliti a 26,4 kWh/100 km in autostrada e diminuiti a 15,1 kWh/100 km su percorsi extraurbani, per un consumo medio di 18,1 kWh/100 km. Qui non ci sono paddle dietro al volante per regolare la frenata rigenerativa, ma il recupero energetico passa attraverso tre modalità di guida dall’intensità crescente: Normal, Range e Sherpa. Quest’ultima è la più vigorosa e può portare all’arresto completo riducendo alle situazioni d’emergenza il ricorso al pedale del freno. L’impressione è che il salto generazionale con la vecchia 500 ci sia tutto.

Miglioramento che si concretizza in abitacolo con una qualità costruttiva più elevata di prima, una scelta di materiali ben più gradevole e una complessiva percezione di essere a bordo di un’auto moderna e più matura. E vero, ci sono tuttora alcuni rivestimenti rigidi come quelli delle portiere, ma trovo il il mix giusto fra tecnologia e soluzioni estetiche, dove il display del quadro strumenti da 7” e quello da 10,25” dell’infotainment UConnect 5 sono integrati molto bene con la sagoma della plancia, che lascia a sbalzo proprio il touchscreen centrale. Lato connettività, la 500e accoglie a braccia aperte Apple CarPlay e Andorid Auto, ma il sistema offre un’ampia gamma di servizi legati al web che permettono di gestire le funzioni dell’auto, anche da remoto, grazie all’app dedicata.

SCELTE FURBE PER MIGLIORARE LA PRATICITÀ Non c’è il tunnel, ma una penisola che ospita un pozzetto svuota tasche e un portaoggetti. Sotto il display del sistema multimediale trovano posto i pulsanti per il climatizzatore, l’incavo della ricarica wireless e i tasti del cambio automatico. Infine, trovo super chic e molto pratici i pulsanti apriporta al posto delle tradizionali leve, una vera esclusiva di questa Nuova 500 a batterie.

Lato sicurezza, la 500e Icon non eccelle per equipaggiamento, visto che si accontenta di frenata automatica di emergenza, avviso cambio di corsia e regolatore di velocità. Nei pacchetti opzionali troviamo il cruise control adattivo (1.500 euro). Per esempio, la sua rivale Honda e ha tutto il pacchetto per raggiungere la guida assistita di livello 2. La nuova Fiat 500e attacca il listino a 26.150 euro per la versione Action e chiude a 35.900 euro per la top di gamma La Prima. In allestimento Icon come quello della prova è necessario spendere 31.400 euro, esclusi eventuali ecoincentivi o promozioni della Casa.