ECOSOSTENIBILITÀ Kiri è il nome giapponese della Paulownia tomentosa, l’albero che, nel regno animale, filtra più anidride carbonica in assoluto. Nata come start-up in Gran Bretagna nel 2020, Kiri è ora anche il nome dela prima moneta “verde” digitale che premia gli stili di guida rispettosi dell’ambiente. In quest’ambito, Fiat è l'unico marchio automobilistico a offrire l’opportunità ai proprietari di nuova Fiat 500 full-electric (qui la prova su strada) di ottenere KiriCoin. Come funzioni il programma, è presto detto. Anche in video.

LE REGOLE DEL GIOCO In sostanza, gli automobilisti guadagneranno punti virtuali Kiri in base alla quantità di CO2 risparmiata durante i loro spostamenti. Più alto è il punteggio ecologico, più ricco sarà il portafoglio Kiri spendibile. L'e-Mobility Team di Stellantis ha sviluppato questo progetto che consente ai migliori eco-driver di accedere a premi extra sulle piattaforme Netflix, Spotify, Amazon, Apple e Zalando. In città, con uno stile di guida risparmioso, un chilometro equivale all’incirca a un KiriCoin da 2 centesimi. Ciò significa che, con una percorrenza di 10.000 chilometri annui in un contesto urbano, si possono accumulare circa 150 euro.

VANTAGGI A ZERO EMISSIONI L’obiettivo del Gruppo Stellantis è dunque quello di incentivare gli atteggiamenti eco-consapevoli dei propri clienti grazie a un programma che premia le azioni responsabili con vantaggi esclusivi. “Vogliamo sostenere i comportamenti attenti all’ambiente dei nostri clienti, ricompensandoli adeguatamente. Guidando le Nuove 500 connesse e dotate del sistema di infotainment di ultima generazione - spiega Gabriele Catacchio, e-Mobility Program Manager - si ha la possibilità di accumulare KiriCoin in un portafoglio virtuale visualizzabile nell’app Fiat. I dati di guida, come distanza e velocità, vengono inviati al cloud di Kiri e convertiti automaticamente in KiriCoin, grazie a uno specifico algoritmo. Il risultato arriva direttamente sullo smartphone dell’utente e i KiriCoin possono poi essere usati per ottenere prodotti e servizi sul marketplace di Kiri”. Pronti, partenza, via.