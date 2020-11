STILE ED ELEGANZA A ZERO EMISSIONI È appena arrivata e sfila già sul red carpet nel segmento delle citycar elettriche. Ma non poteva essere altrimenti se sulla carrozzeria porta il logo Fiat 500. La Nuova 500 Elettrica ha nel suo DNA l’impronta dello stile all’italiana fatto di eleganza e del giusto tocco di esclusività. Ma se gli allestimenti di serie non fossero “stilosi” a sufficienza per i vostri gusti, il team di Mopar (il brand di FCA dedicato al post vendita dei modelli torinesi) vi viene incontro grazie a una gamma di oltre 80 accessori creati esclusivamente per la prima Fiat nata full electric. Quattro differenti caratterizzazioni consentono a ogni automobilista di confezionare su misura la Nuova Fiat 500, anche nella versione 3+1, come un abito sartoriale. Il “cinquino” (o “cinquone”, viste le nuove dimensioni misura XL) a batterie può essere personalizzato con accessori dedicati grazie al ricco catalogo after market, che include anche i sistemi di controllo remoto per la gestione della ricarica.

PER SOTTOLINEARE IL SUO LATO ELEGANTE… Se preferite esaltare l’aspetto più raffinato della citycar a zero emissioni italiana, Mopar propone due pacchetti specifici denominati Fashion e Chrome: il primo comprende finiture in tinta ottone, mentre il secondo sfrutta l’effetto wow delle numerose cromature. In abitacolo è sempre previsto il ''Tunnel Pocket'', cioè un portaoggetti con portaborse personalizzato con alloggiamento per lo smartphone e altri oggetti. Il lato puramente estetico della 500 EV è esaltato dai cerchi in lega specifici da 16”, dalla cover della chiave in tinta e dalla finitura esclusiva del tetto.

… E PER ESALTARE IL PROFILO MUSCOLOSO Se scegliete di evidenziare il lato sportivo della Nuova Fiat 500 Elettrica, il consiglio è di scegliere la linea Sport Techno, con una serie di accessori che prevede cerchi in lega leggera da 17'', battitacco illuminati, finiture in grigio Maratea opaco per le calotte degli specchietti, illuminazione abitacolo specifica, grafiche dedicate per il tetto e la carrozzeria oltre a cover speciali per la chiave.

NON MANCA L’ASPETTO ECOLOGICO Vi stuzzica l'idea di dare risalto alla vocazione “green” della 500 elettrica? Niente di meglio che puntare sulle opzioni ''Ethics&Aestetics'' oppure ''Be Proud'', che utilizzano materiali riciclati. Per esempio la chiave ''Pebble Stone'' e le grafiche della carrozzeria sono realizzate con scarti vegetali.

ABITACOLO PROTETTO E SERVIZI WEB Mopar, infine, offre anche sulla Nuova 500 Elettrica il pacchetto D-Fence con filtro per l'abitacolo, purificatore d'aria e lampada UV igienizzante ed essendo un’auto di ultima generazione, la citycar full electric può essere gestita tramite una serie di funzioni inedite attraverso l’app per smartphone sviluppata da Fiat e Mopar. Sono inclusi i servizi per pianificare i viaggi, per trovare e gestire il pagamento delle colonnine di ricarica e le funzioni della Wallbox di casa. Il pacchetto dei servizi da remoto è completato con le funzioni di alert contro i tentativi di furto, e per la gestione delle flotte. Tutti questi servizi sono legati alla UConnect Box di bordo, che permette il dialogo della vettura con l'esterno e fornisce l'hot-spot wi-fi di bordo per gli aggiornamenti software over-the-air (OTA) dell’elettrica Fiat.