MUOVERSI GREEN... Muoversi in città è sempre più complicato, tra ZTL e parcheggi a pagamento, limitazioni alla circolazione e blocchi vari. Senza dimenticare la sempre maggior attenzione delle persone verso la mobilità sostenibile, che trova nei monopattini elettrici uno dei suoi pilastri. Avis Budget Group ha quindi deciso di integrare la sua offerta di noleggio auto con quella di un monopattino elettrico, per poter arrivare ovunque con un unico contratto, senza doversi preoccupare di altro lungo il tragitto.

... E IN SICUREZZA Queste soluzioni “ibride”, realizzate in collaborazione con lo specialista e-Monho, sono dedicate ai tre marchi di Avis: “Avis Urban Way”, “Budget Freestyle” e “Maggiore free 2 Go”. La formula prevede un monopattino elettrico in abbinamento all’automobile, mezzo pratico per muoversi in città. E-Monho si occupa della manutenzione, della ricarica e dell’igienizzazione di tutti gli scooter. Un aspetto per nulla trascurabile, in questi tempi di pandemia di coronavirus.

DOVE La proposta di noleggio auto + monopattino sarà inizialmente attiva a Roma e Milano, negli uffici di noleggio Avis, Budget e Maggiore di Fiumicino, Stazione Termini, Malpensa, Linate e Stazione Centrale. Due le opzioni tariffarie (che si sommano al contratto di noleggio dell’auto): 12 euro al giorno o 49 euro per la tariffa mensile.

XIAOMI I monopattini elettrici scelti dal gruppo Avis sono gli Xiaomi Essential, con 30 km di autonomia dichiarata, portata massima di 100 kg, velocità fino a 25 km/h e un peso di soli 12 kg. L’acceleratore si trova sul lato destro del manubrio, mentre a sinistra ci sono campanello e freno (a doppio sistema, a disco posteriore e motore anteriore). Le ruote sono gonfiabili in gomma da 8,5 pollici; a LED la luce frontale e posteriore, che lampeggia quando si frena.

LE DICHIARAZIONI “Questa formula innovativa fa parte del nostro impegno a fornire un’esperienza di noleggio senza interruzioni che copra anche l’ultimo miglio di viaggio dei clienti”, ha dichiarato Gianluca Testa, Managing Director Southern Europe Avis Budget Group. “Insieme all’ampliamento di veicoli ibridi ed elettrici nella flotta, il nostro progetto di intermobilità continua a promuovere la sostenibilità ambientale delle smart cities e offre ai nostri clienti un’esperienza sempre più innovativa e un noleggio sempre più in linea con le loro esigenze”.