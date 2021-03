NOTTE? La macchina nella foto di copertina è bianca. C’è una enorme stella a tre punte illuminata, e a meno che gli occhi non ci tradiscono, la fotografia è stata scattata in pieno giorno. Se ci chiedete come mai è stata scelta questa immagine per promuovere la nuova serie Night Edition di Mercedes, avremmo qualche difficoltà a rispondervi.

EDIZIONE SPECIALE Come che sia, Night Edition è un’edizione limitata per la nuova Classe A (qui il confronto tra plug-in con Audi A3), CLA e CLA Shooting Brake, di cui potete leggere qua la nostra prova su strada. La Night Edition punta a rendere ancor più sportive ed esclusive le medie tedesche, aggiungendo di serie equipaggiamenti di solito optional - ma molto richiesti dai clienti, con un risparmio di diverse migliaia di euro sull’acquisto di uno stesso modello (a parità di allestimento), e un ulteriore vantaggio al momento di una eventuale permuta dell’usato, perché le dotazioni non sono considerate più optional ma quotate in un’unica versione.

CLASSE A La serie Classe A Night Edition è disponibile per le versioni Sport e Premium, su tutte le motorizzazioni con l’esclusione della 250 e EQ POWER. Di serie, il pacchetto Night, i cerchi in lega da 18”, doppio schermo centrale maggiorato da 10,25”, smartphone integration, il Mirror Pack e il pacchetto per il parcheggio. La versione Night Edition realizzata per la Premium aggiunge diverse caratterizzazioni estetiche esclusive:

mascherina radiatore con pin neri e lamella in nero lucido e inserto cromato

sottoporta in tinta con la carrozzeria

modanatura decorativa in nero lucido

terminali di scarico in nero lucido

targhetta sul parafango anteriore

cuciture a contrasto grigio chiaro in tutti gli interni

rivestimenti dei sedili in artico/dinamica neri

tappetini neri con bordino e scritta «Edition in grigio chiaro

inserti in alluminio chiaro con rifinitura stampata

CLA E CLA SHOOTING BRAKE La Night Edition dedicata a CLA e CLA Shooting Brake è basata solo sull’allestimento Premium, e a quelli di Classe A aggiunge anche il tetto panoramico, la carica wireless per smartphone e il logo illuminato.