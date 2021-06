La Redazione Pubblicato il 21/06/21 h. 09:00

MOBILITÀ SENZA PENSIERI Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti, negli ultimi tempi 6 italiani su 10 - pari a 26 milioni di persone - dichiarano di aver cambiato, almeno in parte, le proprie abitudini di mobilità. Ed è proprio in questo scenario che il settore del noleggio a lungo termine, il settore cioè nel quale opera la società Swipcar, guadagna terreno in termini di sostenibilità, risparmio e comodità. Noleggiare conviene, e per più di una ragione.

Noleggiare un’auto nuova significa innanzitutto optare per una formula “senza pensieri” che svincola totalmente il cliente dalla gestione e dalle spese impreviste legate all'acquisto del veicolo. Altri vantaggi di alcune soluzioni di noleggio a lungo termine consistono nella possibilità di noleggiare senza dover versare alcun anticipo e di includere in un unico canone mensile tutti i costi legati alla propria auto, come:

manutenzione e revisioni

assicurazione completa per tutti i passeggeri dell’auto

assistenza stradale h24 tutti i giorni dell’anno

guasti e riparazioni



Con società come Swipcar, il processo di noleggio a lungo termine è interamente digitale ed in modo rapido e intuitivo accompagna in pochi passi i clienti fin dalla fase di selezione del veicolo, contattandoli immediatamente a seguito di una richiesta, per seguirli fino alla firma del contratto con il fornitore. Sul sito è sufficiente scegliere il veicolo che si preferisce, il chilometraggio stimato annuo e il periodo di interesse, che di solito varia dai 3 ai 5 anni. Alla scadenza del contratto di noleggio, il cliente potrà scegliere se restituire la vettura, se rinnovare il contratto scegliendo un'altra auto, o se riscattare il veicolo utilizzato fino a quel momento.

PIACERE A LUNGO TERMINE Per coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o per motivi personali, il piacere della guida sta diventando più importante del possesso della vettura stessa. Per questo, Swipcar offre un’ampia offerta di veicoli nuovi per tutte le esigenze e con proposte che si rivolgono a privati, liberi professionisti e aziende. Un esempio delle offerte attualmente disponibili? Il noleggio a lungo termine di nuova Cupra Formentor, prima crossover coupé firmata Cupra - brand nato da una costola di Seat - che si caratterizza per un look sportivo, contemporaneo, dal design giovane e dalle elevate prestazioni.

FORMENTOR IN CIFRE Motorizzazione ibrida plug-in da 204 CV di potenza (e bassi consumi), sistema di parcheggio e controllo a distanza, display touchscreen multifunzione e sistema di navigazione 3D anche a comandi vocali: sono solo alcune delle caratteristiche e funzionalità di ultima generazione che caratterizzano nuova Formentor, la cui offerta di noleggio Swipcar prevede un canone mensile - senza anticipo - a partire da 443 euro IVA inclusa per privati e da 489 euro IVA inclusa per aziende e liberi professionisti. Un canone che dunque comprende assicurazione, manutenzione, riparazioni, assistenza stradale e consegna a domicilio. Una formula, in definitiva, che libera il cliente dal peso dell’acquisto e da un impegno gravoso che troppo spesso determina spese superiori a quelle previste.