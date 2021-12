Un bodykit da sballo è in arrivo per la Porsche Boxster

Una sconosciuta startup ha in cantiere un bodykit per vestire la Porsche Boxster come un prototipo per Le Mans. Ecco quando arriva

Un po' di Taycan nel frontale, una pinna dorsale che richiana i prototipi per Le Mans... a un primo sguardo non è facile capire che sotto c'è una Porsche Boxster. Per ora trattasi di rendering, ma l'aspetto di questo tuning è fenomenale e la start-up Vale Automotive sembra a buon punto nella realizzazione del bodykit. Guardate la loro pagina Instagram...

CHE MOSTRO! Pare che l'ispirazione per la Porsche Boxster GT1 derivi dalla Porsche 911 GT1 da corsa. Fatto sta che dopo vari aggiustamenti e una recente revisione di frontale e prese d'aria nei fianchetti anteriori, il progetto sta entrando nel vivo. All'anteriore spiccano le grandi prese d'aria e lo splitter in fibra di carbonio con tocchi di colore fluo. Sul tetto una presa d'aria dinamica che pare funzioni veramente. Ai lati, altra fibra di carbonio per le minigonne, ma più di tutto spiccano la pinna in stile WEC e le ruote semi-lenticolari, che si accordano perfertamente con le dimensioni dei freni a disco.

Vale Automotive Porsche Boxster GT1 bodykit, vista laterale

MANCA POCO Il posteriore è forse il lato più caratteristico, con i fianchi ad allargare drammaticamente la silhouette, come su molte storiche 911 da corsa, una spettacolare fanaleria a LED a tutta larghezza in pieno stile Porsche, un diffusore in fibra di carbonio e due terminali di scarico con uscita centrale. Dopo i rendering che vedete nella gallery, i lavori si concentrano ora sulla realizzazione degli stampi in scala reale e le prime consegne sembra siano previste a febbraio 2022. Anche se, per ora, non ci sono notizie sui prezzi.