Michele Perrino Pubblicato il 14/04/2020 ore 12:55

PORSCHE BOXSTER DIVENTA 356 SPEEDSTER: IL VIDEO

Prendete una Porsche Boxster 987. Fatto? Ora lavorateci sopra per circa 12 settimane. Fatto? Ecco che la Boxster 987 diventa una Speedster 356. Perdonate se abbiamo scomodato Giovanni Muciaccia di ''Art Attack'', ma l'operazione ci riporta in mente proprio la popolare trasmissione Rai per i bambini: sapete, quella dove vengono proposti elaborati artigianali quasi sempre impossibili da riprodurre a casa. Autobody 387 Speedster, questo il nome della creatura di Total Headturners, dal Regno Unito. Il video della prova della replica Speedster è finito sul canale YouTube di JayEmm on Cars e lo trovate qui sotto.

FUORI UNA 356 SPEEDSTER, DENTRO UNA BOXSTER 987

Sotto a questa replica Speedster c'è una Boxster 987, a partire dal motore, il 6 cilindri da 2.7 litri. Della Boxster è rimasta anche una comodità non da poco, però: la capote elettrica. Questo significa che, rimuovendo alcuni pezzi di fibra e pelle, ci si può riparare dalla pioggia, a differenza della 356 originale. Il parabrezza, ora riscaldato, è stato completamente sostituito, ma la qualità degli accoppiamenti complessivi, secondo JayEmm On Cars, è ottima. Così come il comportamento dell'auto, che non risentirebbe minimamente delle modifiche subite quanto a piacere di guida (nonostante, per esempio, sia più bassa davanti). Gli interni sono rimasti fondamentalmente quelli della Boxster (escluso il rivestimento in pelle e tessuto) e questa, a nostro avviso, è l'unica pecca: qualche modifica anche all'abitacolo farebbe il paio con lo stile retrò degli esterni.

UNA MODIFICA COSTOSA

Il risultato come dicevamo è ottimo, ma quanto costa? Non poco. Per avere questa replica Speedster occorrono circa 12 settimane di lavoro e si parte da 75.000 euro. Esclusa la Boxster di partenza, naturalmente. Se non avete voglia di faticare, potete sempre ripiegare sulla versione della prova: la Autobody 387 Speedster è in vendita a circa 80.000 euro.