Attrazioni

Castrezzato come Silverstone, Hockenheim, Le Mans e ancora Lipsia, Atlanta, Los Angeles, Shanghai e (da fine anno) Tokyo: nell'area dell'ex tracciato di Franciacorta, in provincia di Brescia, si inaugura l'11 settembre - 9-11, alla maniera anglosassone - il primo Porsche Experience Center d'Italia, nonché il più grande al mondo tra quelli citati in apertura. È una struttura spettacolare: paradiso dei porschisti e calamita per tutti gli appassionati, visto che...

Porsche Experience Center Franciacorta, l'ingresso del customer center

PISTA E GUIDA SICURA Nei 60 ettari del PEC Franciacorta trovano posto attrattive per ogni tipo di pubblico: dai clienti alle aziende, fino alle famiglie. C'è la pista, certo: un tecnico tracciato di 2,5 km destinato a ospitare anche il Porsche Festival, in programma il 2 e 3 ottobre prossimi, la Porsche Carrera Cup Italia e altri eventi motoristici. Ma poi ci sono anche una pista off-road e il centro di guida sicura, con aree dotate di superfici irrigabili e a bassa aderenza per simulare le strade ghiacciate, predisposte per gli esercizi didattici.

Porsche Experience Center Franciacorta: slalom didattico in un corso di guida sicura

KART E SIMULATORI Ma ancora più importante, per attrarre un pubblico quanto mai eterogeneo, è la presenza del Simulation Lab dedicato alla realtà virtuale e agli Esports, con otto simulatori di ultima generazione, capaci di tradurre in sensazioni fisiche le esperienze di un mondo sempre più digitalizzato. E una pista di Go-Kart elettrici, con 3 mappature di potenza, per piloti dai 14 anni e dai 140 cm di statura in su: è l’unica negli otto Porsche Experience Center esistenti al mondo.

Degli 8 Porsche Experience Center al mondo solo quello di Franciacorta ha il kartodromo

ANCHE PER ACCOMAGNATORI E AZIENDE Non manca un elegante ristorante con vista sull’autodromo, uno shop, un’area kids, un bar e un’ampia terrazza panoramica, per godere lo spettacolo del circuito. E ancora, per le aziende che volessero ambientarvi i propri eventi sono disponibili anche un Business Center con capienza fino a 140 posti a sedere e una Board Room per meeting di lavoro, entrambe prenotabili su richiesta. I nomi delle strutture? evocativi, naturalmente: il ristorante, ad esempio, si chiama Speedster e il bar, invece, Targa.

IL CUSTOMER CENTER Per i fortunati clienti c'è il Customer Center, ospitato in una costruzione avveniristica dal design ad archi firmata da Antonio Gioli e dallo studio GPDA, che si estende per 5.600 mq ed è composto da una agorà centrale attorno alla quale sono raccolti i vari servizi: sale briefing per le sessioni teoriche e uno showroom per la configurazione delle vetture dove sarà possibile richiedere la consegna della propria Porsche ordinata presso il concessionario. E chi acquista una Porsche, riceve in omaggio una giornata al PEC per provare il modello ordinato o anche altri modelli.

Porsche Experience Center Franciacorta: chi compra una Porsche ha diritto a una giornata in pista

QUI PROVI LE PORSCHE La location è strategica, in quanto il 70% dei clienti sarebbe in grado di raggiungerla in un paio d'ore, stima Porsche Italia, grazie anche alla centralità rispetto agli aeroporti di Milano, Bergamo e Verona. E grazie alla nutrita proposta di eventi in programma, l'attesa è che saranno circa 20mila i visitatori che ogni anno decideranno di frequentare il Posche Experience Center. L'offerta è quantomai allettante e inizia con i pacchetti testing. La scelta è tra pacchetti single, per girare in pista con una sola auto, o double per confrontare modelli differenti.

Porsche Experience Center Franciacorta permette di fare anche esperienze di drift

L'OPZIONE DRIFTING Le attività sono suddivise in Time Attack, Drift e Crazy, che combina time Attack e drift, con prezzi che vanno da 170 a 900 euro. Per ora tutte le attività si effettuano con vetture di Porsche Italia e tutte le 35 auto a disposizione del Centro possono essere equipaggiate per la guida da parte di portatori di handicap. In futuro forse PEC Franciacorta aprirà alle auto storiche personali, oppure alla possibilità di affittare il circuito per eventi e gare anche a club esterni a Porsche.

Le attrazioni del Porsche Experience Center Franciacorta sono rivolte a tutti: clienti e non

UN IMPIANTO GREEN Il PEC Franciacorta è costato 28 milioni di euro ed è stato realizzato nel rispetto della “Strategia 2030” di Porsche in tema di sostenibilità ambientale. Per questo, nonostante il tracciato sia stato aggiornato, è stato riciclato il più possibile delle strutture esistenti e l’intero impianto è alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili. Inoltre, il PEC-Franciacorta ha già ottenuto la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per i sistemi di gestione degli eventi secondo i criteri di sostenibilità.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE “Siamo davvero orgogliosi di avere un Porsche Experience Center nel nostro Paese'', dice Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia (trovate il video dell'intervista nella gallery). “In Italia esistono già molti circuiti ma il PEC Franciacorta è una struttura radicalmente diversa perché pensata per esprimere al meglio i valori della nostra marca e offrire un’esperienza unica e coinvolgente”. L’impianto è situato a Castrezzato (BS) in una delle regioni più affascinanti del nord Italia, per la vicinanza al Lago d’Iseo e per i pregiati vitigni che rendono la locale produzione vinicola e il marchio Franciacorta un’eccellenza apprezzata in tutto il mondo.