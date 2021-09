La 956 è una delle Porsche più importanti della Storia. Con quell'auto Stefan Bellof siglò il record imbattuto e imbattibile - perché nel frattempo la pista è cambiata parecchio - sullo storico circuito Nurburgring Nordschleife. Teatro dell'impresa è stata la 1000 km del 1983, ultima gara svoltasi sul tracciato originale, che ha visto Bellof fermare il crono in qualifica a 6'11''17. Un video sul canale YouTube di Duke Video ci consente di riavvolgere il gomitolo del tempo e calarci nell'abitacolo della spaventosa Porsche Gruppo C, mentre al volante siede un certo Derek Bell, compagno di squadra di Bellof e 5 volte trionfatore alla 24 Ore di Le Mans.

LE INNOVAZIONI DELLA 956 Sei cilindri, 620 cavalli, la Porsche 956 è stata una pietra miliare nell'evoluzione dell'automobile, avendo introdotto il primo cambio a doppia frizione PDK della storia, la cui rapidità si svverte chiaramente se ascoltate il video qui sopra al giusto volume. La 956 presentava anche il primo telaio monoscocca in alluminio, ma soprattutto era un'auto fortemente dipendente dall'effetto suolo, che la rendeva alquanto terrificante sull'asfalto ondulato del Nordschleife. In alcuni momenti del video la si vede saltellare come un sasso lanciato sul pelo dell'acqua e per domarla servivano attributi d'acciaio. Che tempi! Che auto! Che piloti!