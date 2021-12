Porsche 911 GT3 by Manthey: quando l'aerodinamica ti fa andare forte

UNA 911 GT3 DAVVERO SPECIALE I preparatori di auto sportive capaci di migliorare le performance delle macchine con interventi mirati sul motore sono davvero numerosi, specialmente se le modifiche interessano una perla del motorsport come la Porsche 911. Tuttavia, esiste solo una manciata di specialisti che sanno come mettere mano a un'auto già veloce, rendendola molto più veloce fra i cordoli di una pista. È qui che entra in gioco Manthey Racing. Questo preparatore è famoso per avere realizzato la Porsche 911 GT2 RS che ha battuto il record del Nürburgring con un tempo strabiliante di 6’38”835. Manthey ha sviluppato una serie di pacchetti per la generazione 992 di Porsche 911, preparazioni che permettono di conservare la garanzia di fabbrica, anche se i livelli di performance aumentano notevolmente.

VEDI ANCHE

Porsche 911 GT3 by Manthey: modifiche all'aerodinamica per andare più forte MENO MOTORE PIÙ AERODINAMICA L'ultimo pacchetto di Manthey è per la nuova 911 GT3 e porta questa vettura già impressionante a un livello prestazionale ancora più elevato. L'obiettivo di Manthey non era aumentare in modo massiccio la potenza della macchina. Infatti, a differenza delle moderne auto sovralimentate, che vedono grandi incrementi di potenza con una semplice regolazione della centralina, il flat-six aspirato da 4,0 litri della GT3 è già particolarmente “tirato” e la sua potenza di 510 CV per 470 Nm di coppia sono più che sufficienti per divertirsi in pista. Invece, Manthey mira a migliorare l'aerodinamica, l'aderenza e la maneggevolezza della GT3 attraverso alcune modifiche intelligenti. Il pacchetto di tuning include un kit di sospensioni regolabili a 4 vie sviluppato con gli specialisti di KW Suspension, cerchi in lega leggera OM-1, pastiglie dei freni ad alte prestazioni con tubi in treccia per l’impianto frenante. Anche l'aerodinamica è migliorata grazie a un nuovo splitter anteriore e piccoli deviatori di flusso sul paraurti. Sul posteriore troviamo un nuovo diffusore, una grande ala in carbonio e delle cover in carbonio per le ruote posteriori, che chiudono parzialmente il cerchione.

Porsche 911 GT3 by Manthey: stile inconfondibile ma componenti specialiUNA SFIDA STIMOLANTE “Il team di Porsche a Weissach ci ha presentato una grande sfida quando ha costruito la nuova GT3. Il nostro obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni dei modelli Porsche GT per l'uso in pista, senza apportare troppe modifiche al DNA della vettura e, allo stesso tempo, ideare un pacchetto attraente per i clienti che amano guidare in circuito, ha significato una grande sfida per noi con il nuovo modello. Oltre alle prestazioni, sono soddisfatto anche dell'aspetto esteriore della vettura”, ha affermato Stefan Mages, capo dello sviluppo di Manthey-Racing. Last but not least un dato importante, perché il preparatore si aspetta che la sua GT3 giri sul Ring in un tempo di circa 6’40”, ovvero poco più del mostruoso record fatto segnare dalla loro 911 GT2 RS.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/12/2021