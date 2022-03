Nuova supercar by Lamborghini: le prime foto dell'erede di Aventador

LA SUPERCAR DEL TORO ESCE ALLO SCOPERTO Non è un segreto che Lamborghini stia già lavorando sulla futura generazione di Aventador, o meglio, sul modello che sostituirà la sua supercar per eccellenza. Ma, oggi abbiamo la prova che l’auto è in avanzata fase di sviluppo e le immagini che immortalano un prototipo durante i test dinamici confermano questa teoria. È vero, le immagini sono prese da lontano e l’auto è ancora assai mimetizzata con le pellicole “anti-ficcanaso” che celano la silhouette, ma lo scoop è davvero importante e possiamo partire da qui per qualche considerazione. Innanzitutto, l’inedita biposto di Lamborghini aprirà nuove strade alla Casa di Sant’Agata grazie al suo propulsore ibrido plug-in V12. Come mostrano le foto scattate nelle vicinanze di un circuito italiano, la forma complessiva a cuneo non è stata drasticamente modificata. Vediamo un muso corto e tozzo e un tetto molto inclinato che scorre indietro fino alla coda, che è piuttosto lunga.

Nuova supercar Lamborghini: monterà un V12 aspirato plug-in hybridNIENTE TURBO, ÇA VA SANS DIRE Come prima, la supercar top di gamma di Lamborghini avrà un motore aspirato, quindi niente sovralimentazione, ma per consentire al costruttore di rispettare le norme europee sempre più restrittive sulle emissioni - oltre a migliorare ulteriormente le prestazioni – l’auto che sostituirà la Aventador sarà equipaggiata con un sistema ibrido plug-in. Per riferimento, l’ultima che è uscita dalla catena di montaggio è stata celebrata con la LP780-4 Ultimae con un V12 da 6,5 ​​litri capace di erogare una potenza di 780 CV per 720 Nm di coppia. Anche se qualche informazione sulla futura Aventador ce l’abbiamo, questi scatti da lontano ci permettono di dare una prima occhiata allo stile del veicolo.

Nuova supercar Lamborghini: le foto da lontano mostrano il suo profilo a cuneoSTILE EVOLUTO SENZA STRAVOLGIMENTI Ci sono nuove portiere e una fuga rialzata che collega uno sfiato dell’aria calda dietro il passaruota anteriore. Inoltre, c’è una presa d'aria laterale che permette di far respirare a pieni polmoni il motore V12. Su questo prototipo sono stati montati grandi freni forati con pinze gialle e ci saranno anche prese d’aria vicine all’ultimo montante dell'auto. Gli specchietti retrovisori esterni sembrano avere un profilo ancora più appuntito di prima, ma l'altezza dei supporti pare essere più corta di quella attuale. Nella zona posteriore il prototipo presenta quattro terminali di scarico montati in alto. Da dietro possiamo anche vedere gli pneumatici posteriori eccezionalmente larghi. Per adesso, le immagini non ci consentono di fare altre analisi, ma siamo sicuri che ne arriveranno delle altre, magari ravvicinate, per scoprire qualche dettaglio in più, anche dell’abitacolo. Per ora sappiamo che la sostituta della Aventador dovrebbe debuttare in tempo per essere messa in vendita a livello globale nel 2023.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/03/2022