Nuova Lamborghini V12 Hybrid: il primo video spia, le prime ipotesi

Se ne parlava già in estate, se ne parla ora e se ne parlerà per lunghi mesi ancora. La prima Lambo col V12 elettrificato trascorre l'inverno chiusa nei laboratori di Sant'Agata: di tanto in tanto, tuttavia, si sposta da un locale all'altro. È quello l'unico momento in cui i ''cecchini'' possono inquadrarla nel mirino. E bravo Varryx, paziente Youtuber che anche questa volta è il primo a immortalare qualcosa di nuovo, anzi nuovissimo.

HYBRID WHAT? Come annunciato da Mister Winkelmann in persona, la Lamborghini che sostituirà la Aventador sarà la prima Lamborghini di serie ad adottare un 12 cilindri ibrido, un motore che nulla avrà in comune con il suo antenato. Il capo ingegnere Maurizio Reggiani ha ripetutamente sottolineato che il V12 conserverà l'aspirazione naturale, ovvero niente turbo. Semma, la domanda è: quale tipologia di ibrido? Molto probabilmente (e sottolineiamo l'avverbio ''probabilmente'') abbiamo a che fare con uno schema plug-in hybrid, supportato da pacco batteria agli ioni di litio e generatore di trazione integrale elettrica. Cioè uno schema simile a Ferrari SF90 Stradale. E se il V12 da 6,5 ​​litri dell'Aventador ha già dimostrato di poter sviluppare poco meno di 800 cv nelle applicazioni stradali, l'assistenza del motore elettrico (o di più motori elettrici) avvicinerà facilmente la potenza totale a quota 1.000 cv.

Nuova Lambo V12 Hybrid, primi avvistamenti

CAMBIA IL CAMBIO Ascoltando attentamente il sound, il modo in cui questo prototipo cambia marcia conferma il passaggio da una trasmissione manuale automatizzata a un più fluido cambio automatico a doppia frizione. È semmai più difficile capire se abbiamo a che fare con la stessa scatola a sette marce della Huracan, un'evoluzione di quell'unità, oppure una trasmissione nuova di zecca.

Nuova Lambo V12 Hybrid: ancora molto timida

TOP SECRET Sullo stile, ancora troppi pochi indizi. Il capo del design Mitja Borkert ha chiarito che l'ammiraglia Lamborghini di prossima generazione non sarà una Sian FKP 37 rimaneggiata. Il mulo di pre-produzione catturato in video da Varryx sembra in ogni caso essere più corto della Aventador. Per il resto, l'unico dettaglio che sfugge al camouflage è il sistema di scarico a quattro tubi con rivestimento a forma esagonale. Sarà meglio continuare a darle la caccia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/12/2021