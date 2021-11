Novità auto

UNA RAPIDA SMENTITA Solo ieri vi avevamo scritto del possibile arrivo della nuova baby Lambo nel corso del 2022, che avrebbe sostituito la Huracán. Una voce non ufficiale, ovviamente, ma tutto sommato affidabile. Una bella sorpresa per diverse ragioni, in primis perché il lancio di una nuova Lamborghini è sempre un evento emozionante e poi perché la Huracán comincia ad avere qualche anno sulle spalle visto che ha debuttato nel 2014, infine perché la rincorsa all’abbattimento delle emissioni inquinanti giustificava una notizia del genere, visto che attualmente la Casa italiana non ha in lista un modello ibrido. Tuttavia, qualche dubbio era rimasto soprattutto perché non avevamo mai visto teaser, prototipi o altro del modello nuovo. Inoltre, ci saremmo aspettati almeno una edizione speciale di commiato, come ci ha abituato la Casa italiana, vedi Aventador Ultimae per citare la più recente. E Lamborghini ha anche l'abitudine di svelare nuovi modelli molto prima che lo sviluppo sia completato e la produzione possa iniziare. Oggi, nuove informazioni smentiscono l’arrivo della “piccola” di Sant’Agata. Per cominciare, l'Huracán continuerà ad esistere almeno fino alla fine del 2022, e in secondo luogo, arriverà sicuramente almeno un aggiornamento prima di andare definitivamente in pensione. Allora, quali sono queste nuove informazioni che ci confermano l’allungamento del ciclo vita della supercar italiana? Permetteteci di spiegarvelo.

Lamborghini Huracan: la Spyder con il nuovo sistema di navigazione what3words

ARRIVA IL NAVIGATORE SUPER PRECISO Lamborghini ha appena annunciato che i modelli Huracán prodotti dalla metà del 2022 otterranno un nuovo sistema di navigazione what3words. A differenza di un tradizionale navigatore GPS, what3words divide la Terra in un mega gruppo composto da 57 trilioni di quadrati, ognuno dei quali rappresenta un'area ben definita di pochi metri quadri. Tre parole sono assegnate a ogni quadrato, rendendo la ricerca della destinazione un po' come navigare in un labirinto con pareti trasparenti e assai più precisa. La notizia di questo aggiornamento a bordo della Huracán è arrivata dal responsabile dei sistemi di connettività di Lamborghini, Luca Giardino, che ha annunciato l'upgrade tecnologico con un comunicato: “Il futuro della mobilità richiede la tecnologia più avanzata, ed è per questo che oggi Lamborghini annuncia il lancio di what3words. I nostri clienti possono sperimentare il modo più fluido di navigare con la voce”. “Gli indirizzi tradizionali non sono adatti per l'input vocale e molto spesso i punti migliori non hanno alcun indirizzo”, ha aggiunto Chris Sheldrick, CEO di what3words. “Insieme, what3words e Alexa, offrono la soluzione perfetta per la navigazione, e con essa un'esperienza di alto livello. I conducenti Lamborghini possono ora esplorare fuori dai sentieri tracciati o trovare un ingresso esclusivo in un luogo riservato pronunciando solo tre parole”.

Lamborghini Huracan: la la plancia della supercar italiana con il navigatore what3words

LA BABY LAMBO NON VA IN PENSIONE L'annuncio di un aggiornamento tecnologico in arrivo a metà del prossimo anno conferma che l'Huracán sarà ancora in circolazione, almeno fino alla fine del 2022, il che significa che quanto avevamo ipotizzato non riguarda la sostituzione della Huracán. Invece, l'auto di cui abbiamo parlato potrebbe essere quella famosa edizione speciale di commiato già in fase di sviluppo, o potrebbe essere addirittura una Lambo completamente nuova. Qualunque sia la verità, il motore V10 aspirato rimarrà con noi senza elettrificazione un po' più a lungo e questo non può che farci piacere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/11/2021