Arte e automobili

ESPRESSIONE “TECNO-ARTISTICA” PER ECCELLENZA Parlare di opere d’arte quando si ha a che fare con le automobili non è cosa rara. Pensate ai capolavori d’epoca o moderni che le Case più prestigiose hanno creato nel corso degli anni, inutile soffermarsi su nomi e modelli, vere e proprie icone entrate di diritto nella storia dell’automobilismo. Ma occasionalmente, le Case stesse collaborano con artisti indipendenti e di calibro internazionale per sottolineare la bellezza delle loro auto e, perché no, realizzare a loro volta un'opera d'arte su quattro ruote. Quando Lamborghini ha intrapreso la sua ultima collaborazione con l'artista italiano Paolo Troilo, tuttavia, il pittore ha cambiato radicalmente il suo ideale sul concetto di velocità. “Sono innamorato dell'idea di lentezza e l'ho sempre sostenuta come chiave del piacere, della cultura, della bellezza e del successo. Ma ci sono degli incontri che ti cambiano”, ha detto Troilo. Come quello con la Huracán Evo, aggiungiamo noi…

Lamborghini Huracan Minotauro: l'artista Paolo Troilo al lavoro sulla supercar italiana

DALL’ANATOMIA UMANA ALLE AUTOMOBILI Illustratore di talento fin dalla sua giovinezza, suo padre, anestesista, gli commissionò fin da bambino le illustrazioni di anatomia patologica che avrebbe mostrato ai convegni medici. Molti anni dopo, Troilo ha iniziato la sua carriera come pittore, ma non aveva i pennelli ed è approdato allo stile di pittura a dita con cui ha dipinto questa Lamborghini Huracán Evo, un'auto che ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti della velocità. “Vedere la Huracán e provarla mi ha suggerito che ci sono anche cose in grado di rilasciare la stessa energia con accelerazione, velocità, slancio”, ha detto Troilo. “Ho sentito il suono del vento aumentare mentre lo spazio si restringeva e il tempo si deformava: ho sentito l’aria che scorre e ho usato l'ispirazione di queste emozioni per dipingere sulla macchina stessa: l'Huracán, il mio Minotauro”.

Lamborghini Huracan Minotauro: la supercar del Toro mostra il lato B

DOVE AMMIRARE LA LAMBO MINOTAURO Sarà possibile vedere da vicino la Huracán “Minotauro” dal 4 al 13 novembre a Palazzo Serbelloni, nell'ambito del “TROILO-MILANO SOLO ANDATA” (Troilo-Milano One Way), insieme ad alcune altre opere dell'artista italiano. “Nella nostra azienda, siamo abituati all'arte e al modo in cui ha sempre influenzato le nostre auto”, ha affermato Christian Mastro, Direttore Marketing di Lamborghini. “Tuttavia, quando il nostro prodotto e le emozioni che porta si uniscono alla sensibilità di un artista come Troilo, viene creato qualcosa di diverso ed eccezionalmente unico come 'Minotauro', e ne siamo molto orgogliosi”. Un motivo in più per andare a visitare la mostra del pittore italiano.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/11/2021