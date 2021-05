ARTE E AUTO BINOMIO VINCENTE Il mondo dell'auto e quello dell'arte si sono incontrati tante volte nel corso degli anni. Gli elementi di design propri delle automobili come la forma della carrozzeria, i volumi, i tagli delle linee, sono spesso d’ispirazione per creare delle vere e proprie opere su quattro ruote. Ma usare un'auto come tela per riversare vernice dappertutto, quasi senza un senso razionale, va oltre il concetto di arte. È il caso di questa collaborazione tra il designer, diventato artista, Rich B. Caliente e il musicista Rick Ross: la NFT #RCB9 Eleven, una Porsche 911 dipinta a mano che presenta uno straordinario lavoro di verniciatura caleidoscopica. Non solo questa Porsche è unica nel suo genere, ma sarà in vendita nel mondo fisico e digitale come NFT, ovvero come non-fungible token (gettone digitale non scambiabile). Perplessi? Ok, allora leggete il nostro approfondimento sui beni digitali e le criptovalute che abbiamo pubblicato poche settimane fa, capirete tutto spiegato in maniera semplice.

PREZZO NON PER TUTTI Ma torniamo alla nostra 911 multicolor partendo dal prezzo, poiché questo pacchetto sarà messo all'asta dal 4 giugno con offerte a partire da 305.911 dollari (circa 250.000 euro) e una parte dei proventi andrà a favore dei giovani del sud della Florida sotto forma di borse di studio ed esperienze culturali. La Porsche 911 è un’auto iconica a partire dalla sua la silhouette, riconoscibile anche dai più disinformati, e pure lei non è estranea al mondo dell'arte. Inoltre, auto come la 356 psichedelica di Janis Joplin hanno illuminato il mondo dell'arte. Rich B. Caliente crede che questo progetto rappresenti il perfetto incrocio fra arte, tecnologia e design automobilistico. Ottimo esempio di espressione artistica venduta attraverso questa inedita forma di asta.

VERNICIATURA COMPLETA DI DUE SETTIMANE Il lavoro di verniciatura ha richiesto due settimane per essere completato e ha comportato lo smontaggio parziale dell'auto prima di aggiungere gli schizzi e le gocce. Caliente ha scelto questo metodo ispirato a Jackson Pollock (pittore statunitense 1912-1956), in combinazione con colori vivaci come il Tiffany Blue e il giallo brillante per creare un'opera sorprendente. Gli interni rimangono relativamente simili agli originali, ma presentano dei tappetini personalizzati con il titolo dell'album di Rick Ross Richer Than I've Ever Been, pubblicato quest’anno. Sotto il cofano di questa 911 personalizzata si trova il motore standard flat-six 6 cilindri turbo da 3,0 litri per 385 CV. Come accennato, l’auto sarà offerta in forma digitale, una novità per Caliente e per il mondo. “Per me è molto importante avere qualcosa di tangibile”, ha dichiarato di recente l’artista. “Questa è un po' come una svolta su una forma innovativa di vendita, in cui hai qualcosa che è una specie di capsula digitale, ma hai anche qualcosa che può essere goduto nella vita reale”. L'asta speciale sarà tenuta dalla società di consulenza gestionale NFT Slashdot e le offerte saranno accettate su Ethereum. L'offerta iniziale di 305.911 dollari ha un significato speciale poiché rappresenta il prefisso di Miami e i tre magici numeri dell’iconico modello Porsche. L'auto farà il suo debutto alla Bitcoin Conference 2021 a Miami dal 4 al 5 giugno. Si aspettano offerte, anzi, cripto offerte.