L'ISPIRAZIONE Modificare le Ferrari è sempre un rischio. La sportiva eleganza dei modelli originali viene talvolta resa troppo agrgessiva e ostentata. Ma quando l'ispirazione viene dalla storia delle corse, e l'auto stessa viene amorevolmente ottimizzata per l'uso che gli è proprio, le cose cambiano. Quella che vedete nella ricca fotogallery è, a memoria, l'interpretazione più sublime che abbia visto di una Ferrari 308 GTB e proprio in queste ore è all'asta sul sito Collectingcars.com.

LE MODIFICHE Adattata alle specifiche per le gare del circuito Le Mans, la Ferrari 308 GTB LM Evocation si basa su un'auto del 1977 e ricorda da vicino la 308 GTB LM guidata da Maurice Dantinne negli anni 70 e 80. L'auto è stata completamente ricostruita per i track day e l'uso stradale, con gli interni razionalizzati per risparmiare 80 kg sulla bilancia, oltre che sedili avvolgenti LTEC con cinture Sabelt a quattro punti e un volante a calice personalizzato.

IL MOTORE La Ferrari 308 GTB LM di Dantinne aveva carreggiate allargate, ruote maggiorate, evidenti modifiche aerodinamiche e una trasmissione rinforzata. L'auto che vedete qui è una creazione più recente e oltre al meravoglioso bodykit con luci supplementari accanto alla griglia anteriore prevede sospensioni regolabili Intrax, freni aggiornati e ruote scomponibili PLS calzate da pneumatici Pirelli P Zero Asimmetrico. Il motore V8 da 2,9 litri respira attraverso cornetti senza filtro, protetti solo da griglie metalliche, che insieme con lo scarico sportivo a quattro terminali promettono un avvertibile incremento di potenza rispetto ai 255 CV del motore di serie. Non è un sogno?