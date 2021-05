MONOPOSTO VINCENTE Un pezzo recente di storia della F1 andrà presto all'asta presso Sotheby's. È stata infatti messa in vendita la McLaren MP4-25A protagonista nella stagione 2010, campionato chiuso al secondo posto nella Classifica Costruttori alle spalle della Red Bull. L'esemplare in questione ha avuto l'onore di essere pilotata da ben due campioni del mondo: Lewis Hamilton utilizzò questo esemplare in quattro gare, Jenson Button in cinque. In totale ottenne tre podi - tra cui la vittoria nel GP Turchia reso famoso dallo scontro tra i compagni di squadra Sebastian Vettel e Mark Webber - e un giro veloce. In quell'anno, la scuderia di Woking conquistò in tutto cinque vittorie e una pole position.

UNA VERA PRIMIZIA La monoposto viene ora venduta da un collezionista privato. Lo specialista di auto per le case d'asta Felix Archer l'ha visionata nella giornata di ieri: ''È un'opportunità straordinaria per avere un pezzo di storia - ha dichiarato alla Reuters - È la prima volta che una macchina di Lewis Hamilton vincitrice di una gara viene offerta pubblicamente. Arriva da un'epoca in cui urlavano ancora i motori V8. Si rivolge a qualcuno che la vuole come oggetto da collezione o che vuole letteralmente sedersi e guidare dove si sono seduti Hamilton e Button. È una vera opera d'arte, un pezzo di storia''.

EVENTO SPECIALE L'asta si terrà a luglio, nel weekend del GP Gran Bretagna, e mentre avverrà la monoposto in questione girerà lungo il mitico tracciato di Silverstone. Kate Beavan, direttrice dell'ospitalità della F1, ha spiegato: ''Questo evento molto speciale ci vedrà effettivamente mettere all'asta una vettura di F1 mentre questa viene guidata su un circuito di F1. È un palcoscenico incredibile su cui vendere questa vettura iconica''. Il pilota che la riporterà in pista non è ancora stato annunciato, ma non sarà nessuno dell'attuale campionato a causa delle prescrizioni anti Covid-19 e della ''bolla'' in cui sono rinchiusi i protagonisti del Circus.

LA SFIDA A SCHUMACHER La monoposto verrà gestita da McLaren Heritage per conto dell'acquirente, con otto persone coinvolte e diversi giorni di preparazione necessari per il suo utilizzo in pista. Gli pneumatici originali Bridgestone sono stati sostituiti con gomme della Avon. Ma passiamo alle note dolenti: la base d'asta è stata fissata a 5 milioni di dollari e le previsioni parlano della possibilità che si arrivi fino a 7 milioni di dollari. La Ferrari F2002 utilizzata da Michael Schumacher nel mondiale stravinto del 2002 è stata venduta per 6,65 milioni di dollari a un'asta tenutasi ad Abu Dhabi nel 2019: dopo i record in pista, Hamilton soffierà anche questo primato al tedesco?