ANTESIGNANA Ve lo ricordate l’episodio pilota di The Grand Tour? Una delle protagoniste della puntata d’apertura era proprio McLaren P1, che insieme a Ferrari LaFerrari e a Porsche 918 andava a comporre - secondo Clarkson, May e Hammond - la Santissima Trinità del mondo dell’auto. Ora, la prima McLaren P1 che sia mai stata costruita è attualmente in vendita!

ALL'ASTA! L'auto è all’asta da Silverstone Auctions: ha percorso qualcosa come 5.899 km e ha avuto solo due proprietari, entrambi della stessa famiglia. All’hypercar di Woking è stato inoltre sostituito il pacco batterie nel 2018, mentre l’ultimo intervento di manutenzione risale all’anno scorso. Il numero di serie certifica che si tratta della prima McLaren P1 delle 375 uscite dagli stabilimenti del Surrey e al suo interno è custodita una lettera di Frank Stephenson, il progettista dell'auto.

POTENZA IBRIDA Elegantemente rifinita in tinta Volcano Yellow, questa P1 è un vero gioiello su ruote (qui la livrea speciale di McLaren P1 GTR Senna), ma il vero tesoro di questa raffinata hypercar britannica è il suo propulsore. Appena uscita - nel 2013 - la maggior parte delle persone associava ancora la tecnologia ibrida alle auto frugali, snobbando le potenzialità offerte dall’unione armonica fra il motore a scoppio e la propulsione elettrica. Ma con i 916 CV e i 900 Nm del 3,8 litri V8 biturbo abbinato a una prestante unità elettrica, McLaren P1 era in grado di scattare da 0 a 100 in appena 2,8 secondi con una velocità di punta di 347 km/h. Non proprio una mollacciona!

PAZZA IDEA McLaren P1 sarà all’asta a partire da sabato 22 maggio 2021 sul sito ufficiale di Silverstone Auctions, con un prezzo base che oscilla fra le 885.000 e 985.000 sterline. Inoltre, sulla pagina web (qui il link di collegamento) sono riportante nel dettaglio tutte le caratteristiche e le specifiche di questo straordinario pezzo di storia dell’automobilismo moderno. Siete pronti a rompere il salvadanaio?