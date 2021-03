Le auto da Formula 1 e le barche a vela dell'America's Cup hanno diversi punti in comune: per scoprirli vi rimandiamo al nostro approfondimento. Da oggi, però, ci sarà un ulteriore punto di contatto: gli pneumatici. O meglio.... uno pneumatico in particolare. Pirelli, sponsor di Luna Rossa, ha realizzato una copertura slick da Formula 1 (che inizierà questo fine settimana) con un'affascinante colorazione tricolore sulla spalla. L'obiettivo è quello di celebrare il percorso dell'equipaggio italiano alla 36esima America's Cup con una ''partnership'' che punta a fare del bene.

Lo pneumatico, autografato da tutti i componenti del sailing team di Luna Rossa, è stato messo all'asta sulla piattaforma online 32auctions: qui trovate il link. Il ricavato dell'asta verrà interamente devoluto a favore di AIP Foundation, l'associazione no profit che da anni si occupa di promuovere progetti volti ad aumentare la sicurezza stradale, in particolare degli utenti deboli della strada (pedoni, ciclisti e motociclisti) nei paesi a basso e medio reddito come quelli del Sud-est asiatico.