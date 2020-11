DERIVATA DALLE CORSE Si chiamerà Lamborghini Huracan STO, acronimo di Super Trofeo Omologato? Ancora non si sa, ma quando da Sant'Agata è giunta notizia che una nuova versione della Lamborghini Huracan era in arrivo, con un V10 derivato dalle corse sotto al cofano, si è scatenato il toto nomi. Di che cosa si tratterà? La risposta l'avremo prestissimo, alle 16:00 di mercoledì 18 novembre 2020, quando sarà trasmessa la world premiere in diretta video.

COSA POSSIAMO ASPETTARCI L'accenno al V10 e la firma luminosa non lasciano dubbi che si tratti della sportiva più compatta della Casa del Toro, ma della nuova auto, presumibilmente destinata a un uso molto orientato alla guida in pista, non sono trapelati dettagli. Tutto quello che si può anticipare - ma lo vedete anche voi nella foto in gallery, è che al posteriore spicca un alettone di dimensioni decisamente generose: non si sa se di tipo fisso o se azionato da un sistema analogo a quello della Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA), già presente sulla Huracan Performante (qui tutte le info della versione Spyder) e, in versione evoluta ALA 2.0, sulla Lamborghini Aventadot SVJ (qui il video). La potenza? Facile immaginare qualcosa più dei 640 CV espressi dal V10 dell'attuale Huracan EVO. Ma quanto di più? Per scoprirlo non vi resta che collegarvi all'ora X al link https://unveil.lamborghini. Oppure tornare a trovarci poco dopo su MotorBox!