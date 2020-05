GIÚ I VELI A quattro mesi dal debutto ufficiale di Lamborghini Huracán EVO RWD, Sant’Agata Bolognese è pronta a svelare la versione cabrio della sua supersportiva. Si chiamerà Huracán EVO RWD Spyder e condividerà con la sorella a tettuccio rigido il prestante motore V10 e la trazione posteriore (RWD). L’unveiling dell’ultimo gioiellino Lambo si terrà in forma completamente virtuale e potrà essere seguito sul sito ufficiale della Casa - a partire dalle ore 13:00 di domani, giovedì 7 maggio 2020. Grazie alla funzione AR Quick Look di Apple sarà inoltre sufficiente aprire la pagina web, cliccare su “See in AR” e godersi dal proprio iPhone o iPad (iOS 11 e processore A9 o superiori, compresi i modelli iPhone 6 e successivi) la nuova EVO RWD Spyder in realtà aumentata.

LE SPECIFICHE DELLA GEMELLA Sebbene le specifiche tecniche della nuova EVO RWD Spyder non siano ancora state rese pubbliche, ciò che è certo è che la nuova supersportiva cabrio sarà spinta dal brillante V10 da 5,2 litri di cilindrata. Con ogni probabilità, anche Huracán EVO RWD Spyder potrà contare sul sistema di gestione intelligente della coppia P-TCS (Performance Traction Control System) e su tre differenti modalità di guida (Sport, Corsa e Strada), selezionabili dal selettore ANIMA (Adaptive Network Intelligent MAnagement). Come sempre Motorbox seguirà per voi la presentazione ufficiale. Non perdete dunque l’occasione di tornare su questa pagina per tenervi aggiornati su tutte le novità in arrivo da Sant’Agata Bolognese.