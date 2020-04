Michele Perrino Pubblicato il 02/04/2020 ore 13:05

LAMBORGHINI COUNTACH: SUPERCAR ANNI '90

Non so voi, ma quando penso alla Lamborghini Countach subito mi vengono in mente la serie televisiva Miami Vice, gli anni '90 e la mia giovinezza; insomma, un bel periodo. Ma torniamo con i piedi per terra. La Countach di cui vi parliamo oggi è un esemplare per l'appunto del 1990, in versione ''Venticinquesimo Anniversario''. È quindi basata sul modello 5000 QV, ma vanta alcuni upgrade quali airbox, prese d'aria e minigonne riprogettate. Segni particolari? Il contachilometri...

COUNTACH: POTENZA E NUMERI DA RECORD

L'esemplare in vendita ha la carrozzeria nera e gli interni in pelle color crema e, dettaglio decisamente anomalo, nei suoi 3 decenni di vita ha percorso solamente 135 km. Questa Countach Anniversario, una delle 657 realizzate, ha un paraurti anteriore specifico per rispettare le normative di circolazione negli USA. Monta un V12 da 5,2 litri capace di 455 CV e 500 Nm di coppia a 5.200 giri/min, con una velocità massima di 300 km/h. Numeri impressionanti ancora oggi, a distanza di 30 anni, che ci fanno sorgere una domanda: ma come diavolo hanno fatto a usarla così poco?

LA PRENDO! Se foste intenzionati a far vostra questa esclusiva Countach, sappiate che dovrete essere disposti a sborsare circa 518.000 euro. E preparatevi ad aggiungerne qualche migliaio in più per raggiungere il... Canada, perché l'auto è in vendita presso Lamborghini Montreal. Naturalmente, quando tutto questo disastro del Coronavirus si sarà concluso.