Michele Perrino Pubblicato il 31/03/2020 ore 12:05

LA LAMBORGHINI MIURA, ICONA DELLE AUTO

UNA LEGGENDA La Miura è ancora oggi il sogno proibito di molti appassionati dell'auto. Non a caso l'esemplare di cui vi parliamo oggi, uno dei 150 costruiti della P400 SV, è appartenuto alla famiglia reale saudita. A Sant'Agata Bolognese, visto il prestigio del cliente, la modificarono secondo le richieste dei reali, rendendola un esemplare praticamente unico.

UN MODELLO UNICO AL MONDO

LE PARTICOLARITÀ Il componente misterioso fatto aggiungere dalla dinastia saudita erano delle appendici aerodinamiche sul muso della vettura (sono solo 2 gli esemplari al mondo con questa modifica). Le ali, fatte aggiungere allo scopo di creare deportanza, volevano quasi certamente porre rimedio ad una problematica di cui le Miura sembravano soffrire: proprio a causa della particolare forma del frontale, infatti, con l'aumentare della velocità l'auto tendeva ad alleggerirsi anteriormente, diventando instabile. L'altra particolarità che questo esemplare vanta è la lubrificazione del motore separata da quella del cambio mediante un circuito diviso all'interno del carter (sono 96 le Miura con questa caratteristica).

RESTAURO AD HOC Pensandola nelle mani della famiglia reale saudita, immaginiamo la Miura in un garage dentro una teca di vetro, probabilmente. Niente di più sbagliato. La povera P400 SV se l'è vista brutta: nei primi anni 2000 è stata ritrovata in un magazzino, ricoperta di scatoloni, ma praticamente nuova, con il contakm che segnava appena 3.000 km. Nel 2005 l'auto è partita in direzione degli Stati Uniti dove, nelle mani di Boblieff Motorcars, ha subito un restauro completo, terminato nel 2007. In questo frangente la carrozzeria è diventata grigio metalizzato e gli interni in pelle arancione.

LAMBORGHINI MIURA: IL PREZZO

ORA È IN VENDITA Dopo qualche passaggio di proprietà nel 2010 è entrata in possesso di un collezionista europeo, che ha portato l'auto da Joe Macari Classics, a Londra. L'auto, datata 1972 e con 5.759 km, è la Lamborghini Miura con meno km al mondo. Il prezzo? Sedetevi: 2.594.950 sterline, vale a dire oltre 2.900.000 euro.

Lamborghini Miura P400 SV Joe Macari Classics